С 1 сентября вступят в силу новые правила перевозки детей автобусами

С 1 сентября изменяются правила организованной перевозки детей автобусами, сообщает ТАСС. Согласно нововведениям, уведомление о междугородной поездке необходимо будет подавать в ГИБДД за 48 часов, а о поездке в пределах города или пригорода — за 24 часа. Если группа насчитывает более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. При использовании трёх и более автобусов для поездки продолжительностью свыше 12 часов потребуется присутствие медицинского работника. Ночные перевозки в период с 23:00 до 06:00 будут разрешены только в исключительных случаях, а расстояние, преодолеваемое после 23:00, не должно превышать 100 км.