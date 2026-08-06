Chery представила пикап Jetour Zongheng F700 на гибридной установке мощностью 892 л.с.

Марка Jetour, принадлежащая Chery, официально представила пикап Zongheng F700 (на международном рынке известный как Jetour F700) — подключаемый гибридный внедорожный пикап. Модель, впервые показанная в июне, поступила в предварительную продажу 20 июля и предлагается в трех комплектациях. Цены в рамках ограниченного по времени предложения варьируются от 299 900 юаней (44 100 долларов) до 339 900 юаней (49 900 долларов), что по текущему курсу ЦБ РФ составляет примерно от 3,5 до 4 миллионов рублей.

Габариты пикапа составляют 5495 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1985 мм в высоту при колесной базе 3350 мм. Объем грузового отсека достигает 1300 литров и включает розетку на 220 В с возможностью выдачи до 20 кВт мощности в стационарном режиме. Автомобиль сертифицирован для буксировки прицепов массой до 3,5 тонны и оснащается штатной розеткой для прицепа и интеллектуальным режимом буксировки.

Силовая установка F700 построена на гибридной системе «Kunpeng Super Energy Hybrid CDM-O», сочетающей 2,0-литровый турбированный двигатель, специально разработанный для гибридной схемы, с двумя электромоторами на передней и задней осях. Суммарная мощность системы составляет 665 кВт (892 л.с.), а совокупный крутящий момент достигает 1135 Нм; в паре с силовой установкой работает двухступенчатая трансмиссия DHT.

Оснащенный батареей производства CATL, F700 разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд. Запас хода на электротяге по циклу CLTC составляет 150 км, а суммарный запас хода — 1300 км, при этом расход топлива по циклу WLTC составляет 7,95 л на 100 км.

Пикап построен на несущей раме и оснащен полноприводной системой XWD-S, дополненной передней и задней блокировками дифференциала, а также централизованной блокировкой энергосистемы. Максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 900 мм, степень защиты от воды соответствует стандарту IP68. Геометрическая проходимость включает угол въезда 32 градуса, угол съезда 15 градусов и максимальный угол преодолеваемого подъема 45 градусов.

В салоне Zongheng F700 установлен 35,4-дюймовый экран «Horizon Screen» и 15,6-дюймовый плавающий центральный дисплей. Система работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8255 и использует интеллектуальную платформу Zongheng OS, при этом в салоне сохранены физические кнопки управления.

В салоне также предусмотрены передние кресла «Cloud Rest» с функцией массажа, а также подогрев и вентиляция сидений на обоих рядах. Среди систем помощи водителю — высокоскоростной навигационный ассистент «Falcon 500», функция автоматической парковки и система кругового обзора с углом охвата 540 градусов.