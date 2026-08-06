BYD представила версию внедорожника U8L за 216 тысяч долларов с горным пейзажем в салоне за отдельную плату

Самый дорогой внедорожник BYD — четырехместный Yangwang U8L — поступил на внутренний рынок Китая по цене 1 458 000 юаней (216 000 долларов, или около 17,3 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Модель длиной 5,4 метра с поддержкой быстрой зарядки также предлагается с дополнительным интерьерным пакетом Snowcrest, включающим художественную отделку в виде горных пейзажей, стоимостью 300 000 юаней (44 445 долларов, около 3,55 млн рублей). Таким образом, стоимость данного пакета сопоставима с ценой трех базовых версий BYD Dolphin.

Yangwang — люксовый бренд в составе BYD, ориентированный преимущественно на состоятельных китайских бизнесменов с патриотическими настроениями. Шестиместная версия внедорожника U8L была выпущена в сентябре 2025 года по цене 1 280 000 юаней (189 630 долларов). По данным China EV DataTracker, с января по июнь 2026 года в Китае было продано 831 единица модели U8L. 6 августа компания представила более дорогую четырехместную версию данной модели.

Базовая четырехместная версия Yangwang U8L доступна по цене 1 458 000 юаней. Габариты автомобиля составляют 5400/2049/1921 мм при колесной базе 3250 мм — для сравнения, U8L на 17 мм длиннее Cadillac Escalade. Автомобиль построен по схеме с увеличенным запасом хода: 2-литровый турбированный двигатель внутреннего сгорания заряжает батарею Blade 2.0 емкостью 56,58 кВт·ч с поддержкой быстрой зарядки. Суммарный запас хода достигает 1000 км.

BYD U8L оснащен четырьмя электромоторами, приводящими в движение каждое колесо, суммарной мощностью 880 кВт (1180 л.с.) и пиковым крутящим моментом 1280 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. Среди других особенностей — гидравлическая подвеска Disus-P и керамические тормоза. Передний шильдик изготовлен из 24-каратного золота. Автомобиль доступен в шести цветах: белом, серебристом, черном, зеленом, синем и золотом.

Тем не менее, главной особенностью четырехместной версии U8L является салон. Сиденья второго ряда представлены двумя независимыми креслами, разделенными массивным центральным тоннелем с 7-дюймовым экраном, двумя подстаканниками, беспроводной зарядкой для телефона и скрытыми отсеками для хранения. Кресла поддерживают режим невесомости, оснащены электроприводом подножек, 18-точечным массажем и мягкими подушками на подголовниках.

В салоне также установлен потолочный экран диагональю 21,4 дюйма. Доступны четыре цветовые схемы интерьера: золотая, фиолетовая, оранжевая и коричневая. Центральная консоль включает приборную панель диагональю 23,6 дюйма, вертикально ориентированный сенсорный экран водителя диагональю 12,8 дюйма и монитор для переднего пассажира диагональю 23,6 дюйма. При этом BYD пошла еще дальше в вопросах роскоши, предложив необычную дополнительную опцию.

Новый автомобиль можно заказать с пакетом Snowcrest стоимостью 300 000 юаней (44 445 долларов), что равнозначно цене трех кроссоверов BYD Dolphin. За эту сумму владельцы U8L получают уникальную цветовую схему салона с ручной художественной росписью в виде горных пейзажей на центральном тоннеле, подголовниках, приборной панели, порогах, дверных картах и стойках. Итоговая стоимость U8L с пакетом Snowcrest составляет 1 758 000 юаней (260 445 долларов, или около 20,8 млн рублей), что демонстрирует подход BYD к ценообразованию, сопоставимый с манерой Rolls-Royce.