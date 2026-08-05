Alfa Romeo готовит новый спортивный хэтчбек в духе модели 147

Завершающим этапом на пути компании к прибыльности станет новый компактный хэтчбек, который призван возродить дух моделей 147 и Giulietta, объединив в себе современные технологии платформы STLA-One и выразительный дизайн. Alfa Romeo уже опубликовала размытое тизерное изображение будущей модели, однако новая информация о ее продвинутой платформе позволяет судить о масштабе амбиций проекта.

Хотя Alfa Romeo обычно не ассоциируется с передовыми технологиями, платформа STLA-One способна поддерживать целый ряд значимых технических решений — таких как система рулевого управления steer-by-wire, электронная архитектура следующего поколения STLA-Brain, а также гибкие виртуальные приборные панели, которые могут существенно различаться между разными брендами концерна Stellantis.

Есть и скрытые от глаз новшества — например, технология cell-to-body, при которой аккумуляторные элементы монтируются непосредственно в кузов автомобиля, что снижает сложность конструкции и количество дополнительных деталей, характерных для обычных электромобилей. При этом, хотя платформа STLA-One в ряде случаев допускает установку гибридных силовых установок, относительно компактные габариты новой модели, предположительно, останутся сугубо электрическими.

Примечательно, что при анонсе новинки Alfa Romeo напрямую упомянула модель 147, что, вероятно, отразится и на языке дизайна нового хэтчбека — как и в случае с кроссовером C-класса, здесь стоит ожидать более органичных, классически изящных форм. Это станет разительным контрастом по сравнению с моделью Junior схожего размера, которая отличается агрессивным двухцветным окрасом кузова и угловатыми формами.

Не исключено и появление версии GTA, поскольку новый хэтчбек связан с будущей моделью Peugeot E-208, которая, как известно, получит высокопроизводительную версию GTi.