Электрический хэтчбек Geely E2 начал прием заказов в Европе по цене от 22 490 долларов

Электрический хэтчбек Geely E2 официально начал прием заказов в Европе по цене 19 490 евро, что эквивалентно 22 490 долларам. Оформить бронирование автомобиля, ставшего одним из бестселлеров в Китае, теперь можно в Бельгии, а поставки запланированы на сентябрь. Данная городская модель Geely предлагается по более низкой цене, чем конкурирующая модель BYD Dolphin Surf.

В Китае Geely E2 продается под названием Geely Xingyuan. Этот компактный четырехдверный хэтчбек стал самым продаваемым автомобилем в стране в 2025 году с показателем в 465 775 реализованных единиц. Более того, согласно China EV DataTracker, в первом полугодии 2026 года модель вновь заняла первое место, обеспечив продажи 194 159 автомобилей на внутреннем рынке. На зарубежных рынках Geely Xingyuan также известен под названием Geely EX2.

В начале июля компания Geely сообщила, что модель Xingyuan выйдет на европейский рынок под названием Geely E2, при этом стоимость на тот момент оставалась неизвестной. В августе директор по продажам и развитию сети Geely Europe Эрис Яхши объявил об официальном запуске Geely E2 в Бельгии — автомобиль начал принимать заказы, а поставки намечены на сентябрь.

По словам Эриса Яхши, стандартная цена Geely E2 для Бельгии составляет 21 490 евро (24 800 долларов). Однако подразделение Geely Europe запустило вводное предложение, снизив стартовую цену до 19 490 евро (22 490 долларов). Срок действия скидки в размере 2000 евро (2310 долларов) не уточняется. По данным Geely Belgium, модель E2 будет доступна в трех комплектациях: Pro, Max и Ultra.

Благодаря указанной скидке Geely E2 оказался дешевле модели BYD Dolphin Surf (также известной как Seagull / Dolphin Mini / Atto 1), стартовая цена которой в Бельгии составляет 20 475 евро (23 630 долларов). Для сравнения, стартовая цена Renault 5 составляет 24 900 евро (28 730 долларов), что подчеркивает конкурентоспособное положение Geely E2 на рынке.

E2 представляет собой компактный автомобиль габаритами 4135/1805/1580 мм и колесной базой 2650 мм. Масса модели варьируется от 1290 до 1365 кг, а комплектуется она 16-дюймовыми колесными дисками. Среди других особенностей — багажник объемом 375 литров и дополнительный передний багажный отсек на 70 литров. В стандартную комплектацию входят подогрев сидений, 14,6-дюймовый экран, семь подушек безопасности и многорычажная задняя подвеска.

Версия Geely E2 Pro оснащается аккумулятором емкостью 35 кВт·ч, обеспечивающим запас хода 252 км по циклу WLTP. Комплектации Max и Ultra предлагают батарею на 47 кВт·ч с запасом хода 345 км по тому же стандарту. Информация об электродвигателе пока не раскрывается, однако на других рынках автомобиль в стандартной комплектации оснащается одним электромотором мощностью 85 кВт (114 л.с.), установленным на задней оси. Ранее Geely E2 уже вышел на ряд зарубежных рынков, включая Австралию, Бразилию, Беларусь, Казахстан и Таиланд.