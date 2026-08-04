Leapmotor выведет на рынок компактный электромобиль A05 после успеха модели A10

Компания Leapmotor объявила о запуске нового компактного электромобиля A05 (на международном рынке — B03), который поступит в продажу 10 августа. В настоящее время автомобиль доступен для предзаказа без подтверждённой комплектации; заявленный максимальный запас хода составляет 510 км.

Внешне модель A05 продолжает стилистику линейки Leapmotor A-серии: закрытая решётка радиатора, фары в форме «улыбки», двухцветный кузов, полускрытые дверные ручки и двухцветные пятиспицевые колёсные диски. Задние фонари выполнены в схожем с моделью A10 (международное название — B03X) «смеющемся» стиле. Габариты автомобиля составляют 4200 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1560 мм в высоту при колёсной базе 2605 мм — для сравнения, модель A10 имеет длину 4270 мм, ширину 1810 мм и высоту 1635 мм при той же колёсной базе.

Салон оснащён системой подсветки с 256 цветами, 8,88-дюймовой цифровой приборной панелью и 14,6-дюймовым центральным экраном на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295, а также акустической системой с 12 динамиками. Предусмотрена панель с креплениями для фирменных аксессуаров — ароматизаторов, аварийных молотков для разбития стекла и держателей для мягких игрушек.

Отличительной особенностью модели стали сиденья с семислойным наполнением, поддерживающие четыре режима использования: отдых/полулёжа, режим «большой кровати», режим для перевозки животных и режим приватного хранения вещей. Сиденья второго ряда оснащены индивидуальными откидными столиками, а подушки сидений можно поднимать вверх. В салоне предусмотрено 33 отделения для хранения вещей; базовый объём багажника составляет 474 литра с возможностью увеличения до 1308 литров, а также отдельная ниша объёмом 91 литр.

Электромобиль будет предлагаться с двумя вариантами электродвигателей мощностью 70 кВт (94 л. с.) и 90 кВт (121 л. с.), обеспечивающими по стандарту CLTC запас хода 405 км и 510 км соответственно. В топовых комплектациях будет доступна установка лидара.

По итогам июля продажи Leapmotor впервые превысили 100 тысяч автомобилей, что позволило компании занять третье место среди производителей электромобилей на китайском рынке — после BYD и Geely Galaxy. При этом, в отличие от BYD и Geely, Leapmotor является относительно молодой компанией, основанной десять лет назад; модель A10 обеспечила почти 30% июльских продаж бренда. С запуском ещё более компактной модели A05 компания рассчитывает укрепить позиции и в сегменте небольших электромобилей, где конкурирует, в частности, с BYD Dolphin и Chery QQ3. Судя по международному названию B03, новая модель, предположительно, призвана заменить пользовавшегося успехом предшественника — модель T03.