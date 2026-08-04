Lotus Emira 420 Sport 2027 года: восторженные отзывы после тест-драйва на треке

Компания Lotus отказалась от масштабных планов по развитию электромобилей и вместо этого сделала ставку на гибридные модели и суперкар, продолжая при этом опираться на свои корни производителя спортивных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Главным обновлением модельного ряда на 2027 год стало появление версии Emira 420 Sport с опциональной съёмной тонированной крышей, которую можно убрать за передние сиденья, а также с улучшенной системой охлаждения для трековых заездов и доработанными настройками шасси.

Среднемоторная двухместная модель Emira, самая доступная в линейке Lotus, стоит от 109 000 долларов (около 8 727 500 рублей по текущему курсу) и по-прежнему предлагается с двумя вариантами силовых установок: наддувным 3,5-литровым V6 производства Toyota мощностью 406 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо турбированным 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем от Mercedes-AMG мощностью 416 л. с. с восьмиступенчатым роботизированным приводом с двойным сцеплением.

Версия 420 Sport, оснащённая доработанной модификацией 2,0-литрового турбомотора, позиционируется производителем как самый быстрый серийный четырёхцилиндровый автомобиль в мире. По данным Lotus, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость достигает 300 км/ч. Инженеры увеличили пропускную способность выпускных клапанов на 30% и переработали кузовные элементы для улучшения охлаждения радиатора и тормозов. Облегчённый пакет опций позволяет снизить массу автомобиля примерно на 25 кг — до 1430 кг — за счёт титанового выхлопа, более лёгкой литий-ионной батареи, карбоновых жалюзи на задней панели и регулируемых амортизаторов Multimatic с 11 настройками жёсткости. Среди изменений в салоне выделяются увеличенные карбоновые лепестки переключения передач.

Журналисты, побывавшие на тест-драйве, дали автомобилю преимущественно восторженные отзывы. Обозреватель Car and Driver отметила, что новая версия Emira по мощности обошла модификацию с V6, заняв лидирующую позицию в модельном ряду, и назвала автомобиль одним из самых красивых на сегодняшнем рынке, а его поведение на треке — уверенным и отзывчивым в поворотах.

Автор Motor Trend описала вождение Lotus как источник ежедневного маленького удовольствия, отметив продуманную посадку водителя, ощутимо тяжёлый, но информативный руль, а также плавную и предсказуемую реакцию двигателя на педаль газа.

Журналист The Wall Street Journal обратил внимание на характерную для Lotus управляемость на грани сцепления с дорогой и лёгкость автомобиля — снаряжённая масса модели (около 1430 кг с облегчённым пакетом) заметно меньше, чем у конкурента Corvette Z06.

В материале Road & Track отмечается, что внешне 420 Sport выглядит как полноценный мини-суперкар благодаря новому сплиттеру, увеличенным воздухозаборникам и заниженной посадке, а по заявлению производителя, обтекаемость радиаторов улучшена на 15%. При этом рецензент отметил, что штатные сиденья салона недостаточно поддерживают тело в поворотах, а рулевое колесо показалось излишне массивным.

Обозреватель Robb Report подчеркнул, что несмотря на неровное дорожное покрытие в графстве Норфолк, где базируется Lotus, амортизаторы Multimatic эффективно сглаживают неровности, а гидравлический усилитель руля обеспечивает высокую точность управления — редкое решение среди современных производителей, отказавшихся от подобных систем в пользу электроусилителей.