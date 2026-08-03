Nio запустит 4000-ю станцию замены батарей и добавит поддержку Firefly

Компания Nio планирует 7 августа запустить в Китае свою 4000-ю станцию замены аккумуляторов. По словам вице-президента компании Ма Линя, станция, которая начнёт работу в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, станет первой станцией пятого поколения и будет поддерживать автомобили брендов Nio и Onvo, а также хэтчбек Firefly.

Станции пятого поколения впервые обеспечивают долгожданную поддержку модели Firefly: этот электромобиль, выпущенный в 2025 году, изначально продвигался как поддерживающий технологию замены батарей, однако на тот момент станции Nio были рассчитаны только на более крупные автомобили линеек Nio и Onvo. Согласно данным издания Sina Auto, станции нового поколения способны выполнять замену батареи за 1 минуту 48 секунд, что на 36 секунд быстрее показателя станций четвёртого поколения, а также вмещают 28 аккумуляторных блоков против 21 у предыдущей версии. По заявлению компании, эти улучшения позволят сети станций эффективнее справляться с пиковыми периодами поездок в Китае, такими как майские и октябрьские государственные праздники: пропускная способность станций пятого поколения достигает 500 замен в сутки, что на 20% превышает показатель предыдущего поколения.

Nio остаётся единственным китайским производителем электромобилей, полностью полагающимся на технологию замены батарей, продвигая свою сеть под брендом Nio Power и нередко совмещая станции замены с быстрыми зарядными станциями постоянного тока в рамках так называемого «умного энергетического решения». Компания заявляет, что обладает крупнейшей в мире сетью станций замены аккумуляторов, а указанная цифра в 4000 станций, вероятно, включает как китайские, так и зарубежные объекты. На момент публикации интерактивная карта замены батарей Nio показывала 3994 действующие станции, а с 2018 года компанией было выполнено около 120 миллионов замен аккумуляторов.

Такая технология также позволяет компании предлагать автомобили по модели «батарея как услуга» (BaaS), продавая сам автомобиль по более низкой цене и фактически предоставляя батарею потребителям по подписке. Компания называет себя пионером в области технологии замены батарей и отмечает, что именно собственные разработки в этой сфере, а также автомобили, изначально спроектированные под данную технологию, отличают Nio от стартапов, не сумевших закрепиться на рынке ранее. Хотя процесс замены батареи в значительной степени автоматизирован, водители и пассажиры могут оставаться в салоне: автомобиль самостоятельно заезжает на станцию без участия человека, а вся процедура занимает от трёх до пяти минут, при этом большинство станций в Китае работают без персонала. Первые покупатели модели ES8 при запуске Nio получили бесплатную замену батарей на весь срок службы автомобиля, тогда как нынешние владельцы оплачивают разницу в количестве использованной энергии между блоками, рассчитываемую исходя из тарифов на электроэнергию на конкретной станции.