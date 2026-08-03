Leapmotor превысил отметку в 100 тысяч проданных автомобилей в июле, обойдя Changan по продажам NEV

Опубликованы данные о продажах и поставках крупнейших автопроизводителей Китая за июль 2026 года. По продажам автомобилей на новых источниках энергии (NEV) лидером стала компания BYD, реализовавшая 411 072 легковых автомобиля, за ней расположились SAIC и Geely. Компания Leapmotor впервые в своей истории превысила отметку в 100 тысяч проданных автомобилей за месяц.

Продажи Leapmotor в июле составили 101 267 единиц, что на 102% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать исключительно сегмент NEV, то по этому показателю Leapmotor уже опередила одного из крупнейших автопроизводителей Китая — компанию Changan, которая в июле реализовала 96 500 автомобилей на новых источниках энергии. При этом продажи Leapmotor приблизились к результатам Geely Galaxy — самого продаваемого NEV-бренда в составе Geely, который в июле реализовал 107 797 автомобилей.

Модель Leapmotor A10 (на международном рынке известная как B03X), выпущенная в конце марта, обеспечила в июле поставку 28 593 автомобилей, что составило почти 30% от общего объёма поставок компании.

BYD сохранила лидерство на рынке, реализовав в июле в общей сложности 411 072 автомобиля. Компания демонстрирует рост продаж уже третий месяц подряд, а объём её зарубежных продаж достиг рекордного значения — почти 180 тысяч единиц. Бренд Fang Cheng Bao в составе BYD реализовал 41 213 автомобилей, показав рост на 190,6% в годовом выражении, а бренд Denza — 19 196 автомобилей с ростом на 68,8%. Продажи Li Auto продолжают демонстрировать снижение: в июле было реализовано 30 468 автомобилей, что на 0,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Компания Nio поставила 35 934 автомобиля, что на 71% больше по сравнению с прошлым годом. Из них на основной бренд Nio пришлось 20 008 единиц, на бренд Onvo — 10 155 единиц (рост на 69,9%), а на бренд Firefly — 5771 единица (рост на 143,9%). Компания Xiaomi в июле поставила более 30 тысяч автомобилей, а альянс Huawei HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) — 45 046 единиц. В рамках этого альянса бренд Luxeed, созданный в сотрудничестве Chery и Huawei, реализовал 10 709 автомобилей, что на 227,7% больше показателя прошлого года; лучшим месяцем для бренда с начала текущего года стал июнь, когда было продано 5541 автомобиль.