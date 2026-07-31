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Глава автопрома Великобритании: китайские бренды усиливают давление на местных производителей

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Глава автопрома Великобритании: китайские бренды усиливают давление на местных производителей

По словам главы основного отраслевого объединения автопроизводителей Великобритании, стремительный рост присутствия китайских брендов на британском рынке усиливает давление на традиционных производителей, вынуждая их идти на более глубокие скидки, чтобы конкурировать с более дешёвыми импортными автомобилями.

В последние годы китайские марки значительно расширили своё присутствие в Великобритании, наращивая долю рынка за счёт конкурентоспособных по цене электромобилей и подключаемых гибридов, что усилило конкуренцию для устоявшихся автопроизводителей. Как заявил на брифинге 30 июля генеральный директор SMMT Майк Хоуз, с точки зрения объёмов производства традиционные компании испытывают серьёзное давление, поскольку китайские производители способны выпускать качественные автомобили с меньшими издержками. По его словам, на рынке наблюдается значительное количество скидок, вводимых преимущественно для того, чтобы конкурировать с китайскими брендами.

Согласно данным SMMT, автомобили китайских брендов сейчас составляют около 15% от общего числа регистраций новых машин в Великобритании, при этом лидируют марка MG, принадлежащая SAIC Motor, а также BYD и бренды Jaecoo и Omoda компании Chery. Хоуз отметил, что усиление конкуренции стало одним из нескольких факторов, повлиявших на сокращение объёмов автомобильного производства в стране — в первой половине 2026 года оно снизилось на 7,5%, чему также способствовали торговая неопределённость и снижение инвестиций.

С усилением конкуренции со стороны китайских производителей сталкиваются автопроизводители по всей Европе. На прошлой неделе немецкий концерн Volkswagen заявил о намерении усилить сокращение издержек, чтобы сохранить конкурентоспособность в отношении китайских брендов.

Рост Китая, несмотря на пошлины ЕС

Это происходит несмотря на то, что Европейский союз ввёл пошлины на произведённые в Китае электромобили в 2024 году, придя к выводу, что они получают выгоду от недобросовестных государственных субсидий. Великобритания, вышедшая из состава ЕС в 2020 году, аналогичных пошлин не вводила. Хоуз пояснил, что для запуска расследования в отношении китайского импорта необходимы официальные жалобы со стороны британских автопроизводителей, добавив, что, насколько ему известно, таких обращений пока не поступало.

Он также подчеркнул, что конкуренция со стороны китайских производителей — лишь один из факторов давления на автомобильную отрасль Великобритании, наряду с высокими издержками на энергоносители, слабым уровнем инвестиций и регуляторной нагрузкой.

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