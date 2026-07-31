Xiaomi Skynomad и электромобили Huawei с увеличенным запасом хода получили расширители от моторного подразделения Changan

В Китае автомобили с увеличенным запасом хода (EREV) перестали восприниматься как временное технологическое решение — многие китайские автопроизводители сегодня предлагают как электрическую, так и EREV-версию одной и той же модели. При этом если у крупных государственных брендов есть собственные наработки в области двигателей внутреннего сгорания, то новым игрокам и стартапам приходится полагаться на сторонних поставщиков силовых установок.

Одним из таких поставщиков выступает компания Harbin Dongan Auto Engine — дочерняя структура государственной Changan. Ранее она поставляла расширители запаса хода для кроссовера C11 компании Leapmotor, а также для первой модели Li Auto — Li One, хотя впоследствии Li Auto перешла на других поставщиков из-за серьёзных проблем, включая нагарообразование.

Компания получила широкую известность в Китае после того, как Xiaomi анонсировала линейку Skynomad, подтвердив Harbin Dongan в качестве единственного поставщика расширителей запаса хода для моделей N70 и N90.

С точки зрения технологий и эффективности силовые установки Harbin Dongan в целом соответствуют уровню существующих предложений на китайском рынке. Однако решение Xiaomi может объясняться прежде всего невысокой ценой: по данным Sina Auto, закупочная стоимость 1,5-литровых турбированных установок для Skynomad составляет всего 8000 юаней (около 94 600 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

Решение Xiaomi ценой около 87 800 рублей

Xiaomi произвела фурор на автомобильном рынке благодаря запуску седана SU7 и кроссовера YU7, в рекордные сроки превратившись из новичка в узнаваемый автомобильный бренд. Компания могла опереться на собственные технологические компетенции при разработке электромобилей, однако создание платформы EREV с нуля потребовало бы времени, которого у неё не было.

Вместе с тем бум новых энергетических транспортных средств в Китае сформировал зрелую цепочку поставок для силовых установок EREV. Такие традиционные автопроизводители, как Changan и Dongfeng, разработали расширители запаса хода на основе собственных линеек двигателей внутреннего сгорания, а новые поставщики — например, совместное предприятие Geely и Renault под названием Horse Powertrain — теперь предлагают готовые решения для существующих электрических платформ.

Harbin Dongan также воспользовалась трендом на EREV, доработав бензиновые двигатели, унаследованные от уже не существующего совместного предприятия с Mitsubishi, в отдельную линейку специализированных расширителей запаса хода.

Хотя продукцию компании нельзя назвать самой технологически передовой, её широкое распространение в уже существующих EREV, вероятно, повлияло на выбор Xiaomi в поисках надёжного поставщика. Заявленная цена в 8000 юаней лишь дополнительно склонила чашу весов в пользу Dongan.

Для линейки Skynomad Xiaomi остановилась на двигателе M15DRE. Согласно данным Министерства промышленности и информатизации Китая, его тепловой КПД составляет 44,3%, что уступает показателю в 47,26% у двигателя модели Geely Galaxy A7.

Тем не менее это позволяет модели N90 достичь показателя расхода топлива в 5,7 л на 100 км по циклу WLTC при разряженной батарее — весьма достойный результат для полноразмерного кроссовера.

Можно предположить, что Xiaomi устраивает баланс между ценой и эффективностью, который предлагает установка от Dongan. Использование стороннего поставщика двигателей позволяет компании сэкономить миллиарды на собственных разработках, а невысокая цена M15DRE помогает сохранить рентабельность.

Несмотря на то что седан SU7 входит в число самых продаваемых в Китае, в первом квартале 2026 года Xiaomi теряла около 447 200 рублей на каждом проданном автомобиле. Компании остро необходима прибыльная, но при этом доступная массовая модель, способная приносить стабильный доход.

Подробнее о Dongan

Компания Dongan начинала как второстепенный поставщик для бюджетных микровэнов и седанов. Сегодня она специализируется на двигателях внутреннего сгорания для новых энергетических транспортных средств, предлагая линейку расширителей запаса хода — от 1,2-литровых трёхцилиндровых установок до генераторов с 2,0-литровым атмосферным двигателем, представленных на сайте компании.