Чистая прибыль Stellantis выросла во втором квартале на фоне роста поставок в Северной Америке

Автопроизводитель Stellantis вышел на положительный финансовый результат во втором квартале благодаря увеличению спроса в Северной Америке на такие модели, как пикап Ram 1500 с более мощным двигателем.

Как сообщила компания 30 июля, чистая прибыль за отчётный период составила порядка 26,43–26,66 млрд рублей по текущему курсу ЦБ РФ, тогда как годом ранее компания зафиксировала убыток в размере около 168,7 млрд рублей. Скорректированная операционная прибыль достигла порядка 69,72 млрд рублей против 19,21 млрд рублей годом ранее — на фоне высоких затрат на сырьё и слабой ценовой конъюнктуры в Европе, где усиливается конкуренция со стороны китайских производителей.

Операционная маржа компании улучшилась, однако осталась в отрицательной зоне: Stellantis объясняет это негативной динамикой чистых цен и инфляцией стоимости сырья.

Генеральный директор Антонио Филоса планирует направить порядка 5,41 трлн рублей до 2030 года на разработку десятков новых моделей в рамках стратегии по восстановлению компании. Группа намерена сделать приоритетными бренды Jeep, Ram, Peugeot и Fiat при одновременном повышении качества продукции, а также рассчитывает на партнёрство с китайскими компаниями Zhejiang Leapmotor Technology и Dongfeng Motor для загрузки недозадействованных производственных мощностей в Европе.

Филоса стремится восстановить позиции Stellantis на ключевом для компании североамериканском рынке после многолетнего снижения доли. В отчётном периоде продажи и скорректированная прибыль в регионе выросли, однако на рентабельность повлияли возросшие расходы на отзывные кампании. Ранее в этом месяце компания назначила новых руководителей брендов Jeep и Ram.

В Европе, где Stellantis сотрудничает с китайской Leapmotor в сфере продаж, объём поставок увеличился на 5% благодаря устойчивому спросу на компактные модели, включая Fiat 500 и Citroen C3 Aircross.

Такие компании, как BYD и Geely Automobile Holdings, расширяют присутствие на европейском рынке, оказывая давление на массовых производителей вроде Stellantis и Volkswagen.

В ответ на эти вызовы Филоса проводит политику оптимизации структуры компании: группа рассчитывает добиться ежегодной экономии в размере около 541,2 млрд рублей к 2028 году по сравнению с показателем прошлого года. Ранее на этой неделе Stellantis договорилась о продаже своего подразделения каршеринга Free2move немецкой инвестиционной компании — этот шаг является частью стратегии по выходу из убыточных направлений и перераспределению инвестиций в пользу ключевых брендов и регионов.