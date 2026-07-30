Xiaomi Skynomad N90 Max поступил в автосалоны Китая перед стартом продаж

Полноразмерный кроссовер Xiaomi Skynomad N90 Max, оснащённый увеличенным дальнобойным гибридным приводом (EREV), поступил в дилерские центры по всему Китаю в преддверии начала официальных продаж. Автомобиль представляет собой семиместную модель с батареей ёмкостью 76 кВт·ч и запасом хода на электротяге до 505 км по стандарту CLTC.

N90 Max является флагманской моделью в линейке семейных кроссоверов Xiaomi Skynomad. Основные характеристики автомобиля были раскрыты 11 июля в рамках процедуры омологации на внутреннем рынке. Позднее представители Xiaomi поделились дополнительными подробностями об интерьере, запасе хода, двигателе внутреннего сгорания и регламенте технического обслуживания модели. 30 июля Skynomad N90 Max поступил в демонстрационные залы дилеров по всей стране.

Автомобиль представлен в тёмно-синем цвете. Внешний облик модели включает крупную оптику, надпись «Skynomad» на передней части кузова, массивный воздухозаборник трапециевидной формы, полускрытые дверные ручки и кольцевые задние фонари. Отдельной особенностью являются центральные колпаки колёс, сохраняющие вертикальное положение независимо от вращения колеса. Габариты N90 Max составляют 5285/1998/1825 мм при колёсной базе 3080 мм. Автомобиль оснащается 21-дюймовыми пятиспицевыми дисками.

Салон Skynomad N90 выполнен по трёхрядной схеме с компоновкой 2+2+3. Передние сиденья могут разворачиваться на 180 градусов лицом ко второму ряду. Приборная панель включает 16,1-дюймовый сенсорный экран, 8,88-дюймовую жидкокристаллическую приборную панель и 20-дюймовый проекционный дисплей. Также в салоне предусмотрены потолочный экран диагональю 21,4 дюйма, встроенный холодильник и кресла второго ряда с эффектом невесомости.

Под капотом Xiaomi Skynomad N90 Max установлен 1,5-литровый двигатель-генератор мощностью 112 кВт (150 л. с.), который не передаёт крутящий момент на колёса, а обеспечивает энергией тяговую батарею ёмкостью 76 кВт·ч на никель-марганец-кобальтовых элементах и электромоторы. Полноприводная версия с двумя электромоторами развивает суммарную мощность 310 кВт (416 л. с.). Максимальная скорость составляет 190 км/ч, а запас хода на электротяге по стандарту CLTC достигает 505 км, по WLTC — 370 км.

Гибридная силовая установка Skynomad N90 Max совместима с бензином марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. При разряженной батарее расход топлива по стандарту WLTC составляет 5,7 литра на 100 км. На двигатель-генератор и электрическую трёхкомпонентную систему предоставляется гарантия сроком 8 лет или 160 тысяч км пробега, а плановое техническое обслуживание предусмотрено раз в три года или каждые 30 тысяч км.

По данным China EV DataTracker, продажи автомобилей Xiaomi в первом полугодии 2026 года составили 185 055 единиц, что на 17,2% больше показателя предыдущего года. Ранее компания заявляла амбициозную цель по продажам на 2026 год в размере 550 тысяч автомобилей. Предполагается, что серия Skynomad должна стать новым драйвером продаж бренда, что делает достижение поставленной цели более реалистичным.