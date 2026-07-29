Новый патент BYD раскрывает подход к катоду твердотельной батареи с двумя электролитами

Компания BYD подала патентную заявку на композитную катодную структуру для твердотельных аккумуляторов; документ был опубликован Национальным управлением интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) 28 июля 2026 года, сообщает Sina. Заявка под номером CN202510126712.6 (публикационный номер CN122474592A) описывает материал, сочетающий компоненты галогенидного и сульфидного электролитов, однако не содержит информации о планах производства, применении в автомобилях или сроках коммерческого выпуска.

Согласно материалам заявки, патент охватывает состав катодного композита и способ его получения для твердотельных батарей. В основе решения — две системы электролитных частиц: галогенидные частицы меньшего размера и сульфидные частицы большего размера, которые вместе с активным катодным материалом образуют композитную структуру электрода. Такой подход связан с одной из ключевых инженерных задач при разработке полностью твердотельных батарей — поддержанием устойчивого контакта между твёрдыми материалами при многократных циклах зарядки и разрядки.

Главный научный сотрудник BYD Лянь Юйбо ранее отмечал, что стабильность контакта между твёрдыми компонентами остаётся одним из основных технических препятствий на пути к промышленному внедрению твердотельных батарей, назвав нынешний этап работы «стадией преодоления трудностей». Опубликованная заявка раскрывает детали материального решения BYD, но не включает данные производственных испытаний и не подтверждает тестирование в составе автомобилей.

Этот патент дополняет более широкий массив исследований BYD в области твердотельных батарей. В мае 2026 года стало известно о другой заявке компании, касающейся композитной мембраны твёрдого электролита, которая объединяет неорганические частицы твёрдого электролита с полимерной волоконной сеткой; эта разработка также относится к материалам на основе сульфидных электролитов. Ранее BYD также раскрывала патенты, связанные с катодами, включая заявку CN113725405A на композитную катодную структуру и заявку CN121237834A на конструкцию двухслойного катодного покрытия.

Технический директор подразделения BYD по литиевым батареям Сунь Хуацзюнь ранее заявлял, что доля активного катодного материала в архитектуре полностью твердотельной батареи компании превысила 85%, но подробные условия испытаний и показатели эффективности, подтверждающие эту цифру, не раскрывались. Публикация патентов даёт представление о направлении исследований компании, но не свидетельствует о готовности технологии к серийному производству автомобилей.

В целом отрасль аккумуляторных батарей всё активнее обращается к твердотельным технологиям, при этом производители отмечают сложность перехода от лабораторных разработок к массовому производству. Ранее сообщалось, что инвестиции CATL и BYD в производственные линии для твердотельных батарей не обязательно свидетельствуют о готовности технологии к коммерческому применению — на классификацию систем также влияют различия в стандартах и технических определениях. Председатель совета директоров CATL Робин Цзэн заявлял, что массовое внедрение твердотельных батарей остаётся вопросом ближайших лет из-за производственных и технических сложностей на пути к крупносерийному выпуску автомобилей.

Исследование под руководством У Фаня в Институте физики Китайской академии наук показало, что использование сульфидных электролитных частиц меньшего размера повышает сохранение ёмкости почти на 18 процентных пунктов по сравнению с частицами большего размера при сопоставимых лабораторных условиях; эти данные дают отраслевой контекст, но не относятся непосредственно к разработкам BYD.

Таким образом, последняя публикация CNIPA раскрывает ещё одно материальное решение в рамках исследований BYD в области твердотельных батарей, при этом вопрос о применении структуры с двумя электролитами в серийных элементах или автомобилях остаётся открытым.