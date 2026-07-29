Audi готовит новый флагманский внедорожник Q9 для рынка Великобритании

Компания Audi представила детали новой модели Q9 — крупноразмерного премиального внедорожника, который должен занять место в линейке бренда после завершения выпуска седана A8. Автомобиль ориентирован на конкуренцию с Range Rover, BMW X7, обновлённым Mercedes GLS, а также с Cadillac Escalade и Lincoln Navigator на американском рынке. Помимо Великобритании и США, новинку рассчитывают продавать на Ближнем Востоке и в Китае.

На старте продаж будет доступен дизельный двигатель V6 объёмом 3,0 литра мощностью 295 л.с., работающий в паре с мягкой гибридной установкой и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач; разгон до 100 км/ч должен занимать около восьми секунд. В дальнейшем модельный ряд пополнят бензиновые и дизельные версии с гибридными технологиями, а также подключаемый гибрид — во всех случаях будет устанавливаться полный привод quattro. Для сравнения, у BMW X7 и Mercedes GLS пока нет подключаемых гибридных версий, тогда как у Range Rover такая модификация уже существует, а электрический вариант ожидается позже. Все версии Q9 получат адаптивную пневматическую подвеску, а опционально будет доступна система полноуправляемых колёс для улучшения манёвренности на низких скоростях и устойчивости на высоких. Существует и более мощная модификация SQ9 с двухтурбинным двигателем V8 объёмом 4,0 литра, однако на британский рынок она поставляться не будет.

Во внешности автомобиля выделяются крупная решётка радиатора, светодиодные матричные фары с 25 тысячами пикселей на каждый блок и изогнутые OLED-панели задних фонарей — по данным производителя, самые большие из когда-либо устанавливавшихся на модели бренда. На выставленном для журналистов образце в американской спецификации решётка была выполнена с вертикальными подсвечиваемыми ламелями, однако для британского рынка обещана более привычная сотовая решётка, аналогичная той, что применяется на внедорожнике Q7 третьего поколения. По желанию заказчика доступны колёсные диски диаметром до 23 дюймов.

Салон выполнен в сдержанной, скандинавской по стилю манере: приборная панель и динамики в верхней части дверей обтянуты тканью, глянцевый чёрный пластик используется ограниченно, а основными материалами стали матовые и текстурные поверхности. Предусмотрено обильное декоративное освещение, включая зону под цифровыми экранами и большой открывающийся люк в крыше, который войдёт в стандартную комплектацию. Автомобиль оснащён автоматическими дверями с функцией плавного закрывания. Среди опций — отделка натуральным деревом, обивка сидений из кожи наппа или шерсти альпаки, а также новые варианты цвета салона. При этом число физических органов управления невелико: направление воздушных потоков в системе климат-контроля также регулируется через сенсорный экран.

Мультимедийная система строится на трёх экранах: 12,3-дюймовой панели приборов, 14,5-дюймовом центральном дисплее, объединённых в единую изогнутую конструкцию, и отдельном 12,3-дюймовом экране для переднего пассажира — для него предусмотрен режим конфиденциальности, скрывающий изображение от водителя. Программная платформа базируется на технологиях Android, поддерживает установку дополнительных приложений, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Голосовой ассистент использует возможности ChatGPT. Акустическая система Bang & Olufsen включает 22 динамика суммарной мощностью 1360 Вт с функцией объёмного звучания: подсветка салона синхронизируется с ритмом музыки, а актуаторы в передних сиденьях создают эффект тактильной отдачи.

Q9 будет предлагаться в семи- или шестиместной конфигурации; во втором случае средний ряд заменяется двумя отдельными креслами. По заявлению производителя, пассажиры ростом около 180 см могут разместиться в третьем ряду с запасом пространства для колен и головы, при этом эти места оснащены подогревом. Сложить средний ряд можно кнопкой или через сенсорный экран, которым также управляются автоматические двери, оснащённые датчиками для предотвращения повреждений в стеснённых условиях. В центральной консоли предусмотрены два беспроводных зарядных модуля и подстаканники увеличенного диаметра. Объём багажника при пяти задействованных местах составляет до 850 литров, что на 100 литров больше, чем у BMW X7. Габариты автомобиля: длина 5310 мм, ширина 2210 мм, высота 1810 мм.

Из систем безопасности отмечены предупреждение о выходе пассажиров с сигнальными значками в задних фонарях для оповещения других участников движения, функция экстренной остановки с автоматическим съездом на обочину при потере водителем контроля, а также система контроля полосы движения с двумя режимами: базовым, реагирующим только в определённых дорожных условиях лёгкой вибрацией руля, и стандартным, включающим корректирующее рулевое воздействие, визуальные и вибрационные сигналы независимо от ситуации.

Продажи Audi Q9 в Великобритании должны начаться до конца текущего года. Ориентировочная стартовая цена составит более 100 000 фунтов стерлингов, что по официальному курсу Банка России (103,9735 рубля за фунт на 28 июля 2026 года) эквивалентно примерно 10,4 млн рублей. Для сравнения, стоимость модели Q7, занимающей более низкую позицию в модельном ряду бренда, начинается от немногим более 82 000 фунтов стерлингов, или около 8,5 млн рублей по тому же курсу.