Xiaomi раскрыла характеристики Skynomad EREV перед презентацией 30 июля

Компания Xiaomi Auto опубликовала дополнительную информацию о линейке кроссоверов с увеличенным запасом хода Skynomad (澎程) накануне технической презентации, запланированной на 30 июля 2026 года, раскрыв подробности нового увеличителя запаса хода Kunlun.

Согласно представленным данным, линейка Skynomad будет использовать новый увеличитель запаса хода Xiaomi Kunlun. Само мероприятие 30 июля станет площадкой для презентации архитектуры Kunlun, включающей платформу Kunlun, суперувеличитель запаса хода Kunlun и комплекс систем безопасности Kunlun All-Domain Safety.

Увеличитель запаса хода построен на основе турбированного двигателя объёмом 1,5 литра модели M15DRE, разработанного совместно с компанией Harbin Dongan Auto Engine, и обеспечивает максимальную мощность 112 кВт. По заявлению Xiaomi, система совместима с бензином марок 92, 95 и 98. Минимальный расход топлива при разряженной батарее по циклу WLTC составляет 5,7 л на 100 км. На увеличитель запаса хода и трёхкомпонентную электрическую систему предоставляется гарантия сроком на 8 лет или 160 тысяч км, а техническое обслуживание после первого визита в сервис запланировано раз в три года или 30 тысяч км.

Ранее уже сообщалось о разработке линейки Skynomad: 11 июля были раскрыты основные характеристики двух кроссоверных моделей, а 23 июля появились подробности о компоновке салона модели N90 по схеме 2+2+3.

Основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также обнародовал результаты испытаний прототипа Skynomad N90 Max. Автомобиль с идентификатором KV235 начал дорожные тестирования в январе 2026 года и за шесть месяцев преодолел более 60 тысяч км. По словам Лэй Цзюня, тестовый образец проехал через Пекин, Шэньян, Чанчунь, Хулун-Буир, Шанхай, Гуанчжоу, Хайкоу, Санья, Наньнин и Куньмин. Подробные данные испытаний и результаты по производительности пока не опубликованы.

Согласно документам регуляторов, длина Skynomad N90 Max составляет 5285 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1825 мм, колёсная база — 3080 мм. Версия для кемпинга, указанная в документах, имеет высоту 1925 мм. В документах фигурируют пятиместная и семиместная (по схеме 2+2+3) конфигурации. N90 Max оснащается тем же турбированным увеличителем запаса хода мощностью 112 кВт в сочетании с двумя электромоторами мощностью 210 и 100 кВт. Указан аккумулятор ёмкостью 76 кВт·ч, запас хода на электротяге по циклу WLTC составляет от 363 до 370 км.

Меньшая модель Skynomad N70 Max, предлагающая полноприводную двухмоторную конфигурацию, имеет длину 4960 мм, ширину 1998 мм и высоту 1765 мм при колёсной базе 2950 мм. В документах регуляторов указана пятиместная компоновка, одномоторная и двухмоторная версии, а также аккумуляторы ёмкостью 52 и 76 кВт·ч. Запас хода на электротяге для N70 Max составляет от 265 до 270 км и от 375 до 380 км в зависимости от конфигурации; используемый для этих показателей цикл испытаний в доступных материалах не уточняется.

Линейка Skynomad станет второй ключевой продуктовой серией Xiaomi Auto, дополнив уже существующие полностью электрические модели — седан SU7 и кроссовер YU7. По данным China EV DataTracker, в июне компания продала 34 738 автомобилей, что на 6,0% больше показателя мая и на 36,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля компании на внутреннем рынке составила 2,2%.

Модель SU7 обеспечила 20 414 продаж в июне, что составляет 58,8% от общего объёма реализации Xiaomi Auto, тогда как YU7 разошёлся тиражом 14 324 единицы, или 41,2% продаж компании. По сравнению с маем продажи SU7 снизились на 15,0%, а продажи YU7 выросли на 64,0%. В годовом выражении продажи SU7 сократились на 12,1%, тогда как продажи YU7 увеличились на 541,2%.

Линейка Skynomad пока не поступила в продажу. Ожидается, что Xiaomi предоставит дополнительную информацию в ходе презентации архитектуры Kunlun 30 июля, при этом цены, окончательные комплектации и сроки поставок пока не объявлены.