Китайские автопроизводители ускоряют расширение производства в Европе

Китайские автомобильные компании активизируют развитие производственных мощностей в Европе, несмотря на усиление торговых ограничений со стороны Евросоюза. Вместо ориентации исключительно на экспорт производители все чаще делают ставку на локализацию выпуска автомобилей, приобретая или арендуя существующие европейские предприятия и заключая соглашения о контрактной сборке.

По оценкам аналитиков, такой подход позволяет компаниям адаптироваться к новым правилам европейского рынка. Среди наиболее заметных проектов — запуск производства на бывшем заводе Nissan в Барселоне при участии Chery, строительство предприятия MG в Испании, а также использование производственных площадок Stellantis для выпуска автомобилей Leapmotor. Кроме того, собственные планы по организации производства в европейских странах реализуют Geely, Dongfeng и XPENG.

Эксперты отмечают, что одной из причин роста локального производства стали значительные незадействованные мощности европейских автозаводов. На этом фоне сотрудничество с китайскими компаниями рассматривается как возможность загрузить простаивающие предприятия и сохранить рабочие места. Одновременно китайские производители получают возможность сократить влияние импортных пошлин за счет выпуска автомобилей непосредственно в Европе.

Дополнительным фактором остается разница в себестоимости производства электромобилей: в Европе она, по имеющимся оценкам, остается существенно выше, чем в Китае. В результате китайские компании совмещают инвестиции и собственные технологии с использованием европейской промышленной инфраструктуры, тогда как власти ЕС продолжают развивать требования к локализации производства и происхождению компонентов.