Прогноз продаж Audi ухудшился на фоне спада в Китае

Компания Audi понизила ожидания по продажам и прибыли на текущий год: свою роль сыграли ухудшающаяся экономическая ситуация в Китае и введённые США тарифы, осложняющие усилия автопроизводителя по восстановлению позиций.

Подразделение концерна Volkswagen 27 июля снизило прогноз по операционной марже на один процентный пункт — до уровня не выше 5%. Одновременно был скорректирован в меньшую сторону и прогноз по выручке: теперь ожидается показатель не менее 58 млрд евро (около 5,16 трлн рублей по текущему курсу ЦБ), тогда как ранее речь шла как минимум о 63 млрд евро (порядка 5,6 трлн рублей).

Немецкие автопроизводители в целом испытывают устойчивое давление: некогда высокий спрос на люксовые автомобили в Китае сокращается, а импортные пошлины в США увеличивают издержки. Помимо этого, в Audi при пересмотре прогноза сослались на конфликт на Ближнем Востоке.

Для главы концерна Volkswagen продолжительная слабость показателей Audi создаёт угрозу для одного из ключевых источников прибыли в условиях, когда руководство пытается сократить производственные мощности и повысить рентабельность бизнеса. Операционная маржа группы Audi, в которую также входят Bentley, Lamborghini и производитель мотоциклов Ducati, по итогам первого полугодия составила 3,8%.

Ранее на прошлой неделе крупнейший европейский автопроизводитель — концерн Volkswagen — также понизил прогноз по выручке, при этом сохранив ожидания по операционной марже, которые предполагают более сильные результаты во втором полугодии. В самой Audi руководство сокращает издержки и готовит к выпуску новые модели для оживления продаж, включая флагманский внедорожник Q9, старт продаж которого в Северной Америке и Европе запланирован на четвёртый квартал.

Наиболее остро проблема ощущается на китайском рынке, где спад в секторе недвижимости оказывает давление на потребительский спрос. Схожие трудности испытывают и другие премиальные бренды — Mercedes-Benz, BMW и Porsche, — в то время как такие производители, как BYD, укрепляют лидерство в сегменте электромобилей и всё активнее выходят в более дорогие ценовые категории.