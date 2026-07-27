Тайфун Нуул нарушил работу завода BYD в Шэньчжэне, поставки Da Tang и Ti7 задержаны

Тайфун Нуул, признанный самым мощным тропическим штормом на юге Китая с начала 2026 года, обрушился на регион в минувшие выходные. Среди пострадавших оказалась компания BYD, чья промышленная площадка в специальной зоне сотрудничества Шэньчжэнь-Шаньтоу получила повреждения в результате стихии.

Это произошло на фоне расширения производственной базы компании в связи с растущим спросом на международных рынках: всего неделей ранее BYD объявила о масштабных планах по расширению и запуску программы найма, рассчитывая заполнить более 9 тысяч вакансий — от рабочих сборочных линий до управленческих позиций.

Пострадавших среди персонала не зафиксировано, однако повреждения зданий и готовой продукции, а также введённый для сотрудников режим укрытия на месте, отразились на производственном процессе площадки. В результате поставки автомобилей BYD, включая недавно представленную модель Da Tang, будут задержаны.

По данным сообщества владельцев BYD в социальной сети WeChat, из-за тайфуна пришлось на два дня приостановить работу двух основных сборочных линий. Производство уже возобновлено, однако объёмы выпуска пока не вышли на уровень, предшествовавший шторму.

Физический ущерб самой промышленной базе оказался незначительным — пострадали в основном временные жилые модули для персонала, оконные конструкции и оборудование, расположенное на открытых площадках. Значительно серьёзнее повреждена готовая продукция — автомобили, которые хранились на открытых стоянках в ожидании передачи покупателям.

На опубликованных фотографиях видны многочисленные царапины и вмятины на кузовах, а также случаи с треснувшими лобовыми стёклами, разбитыми окнами и деформированными кузовными панелями. Значительную часть повреждённого автопарка составляют кроссоверы Da Tang и Ti7 (бренд FCB) — модели, на которые уже сформировался большой лист ожидания.

Компания намерена отремонтировать повреждённые автомобили, однако продавать их обычным покупателям не планируется. Вместо этого, как это принято у других китайских автопроизводителей, машины предложат сотрудникам компании с существенными скидками.

Ранее поставки BYD уже сталкивались с задержками из-за нехватки батарейных модулей Blade Battery 2.0, однако эта проблема была в значительной степени решена после запуска модели Seal 08. Нынешняя ситуация, тем не менее, привела к утрате части готовых к отгрузке автомобилей, что может увеличить сроки ожидания для покупателей.

По данным аналитической платформы China EV DataTracker, в июне 2026 года BYD реализовала на внутреннем рынке 177 442 автомобиля. Несмотря на статус одного из ведущих автопроизводителей Китая, компания с начала года фиксирует снижение продаж в годовом выражении на 40–60%.

Поскольку в Китае продолжают работать ещё восемь производственных площадок BYD, ожидается, что тайфун Нуул не окажет существенного влияния на общие показатели продаж и производства компании. Вместе с тем задержки поставок способны повлиять на общественное восприятие бренда и предоставить конкурентам определённое репутационное преимущество.