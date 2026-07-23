Производство легковых автомобилей в России выросло на 16%

В России по итогам первого полугодия 2026 года произвели 378 тыс. легковых автомобилей. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Росстата.

В июне было выпущено 77,9 тыс. легковых машин — на 73,2% больше, чем в июне 2025 года.

Производство грузовых автомобилей за полгода составило 60,4 тыс. единиц. Показатель снизился на 12,1% по сравнению с первой половиной прошлого года.

Снижение зафиксировано и в сегменте автобусов. Выпуск машин максимальной массой более 5 т сократился на 7,7%, до 4,3 тыс. единиц. Производство автобусов массой не более 5 т уменьшилось на 33,9%, до 5,1 тыс. единиц.

Кроме того, в первой половине года в России произвели 84 тыс. двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств. Это на 21% меньше, чем в январе—июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV в России стал кроссовер Tenet T7. Модель с прошлого года выпускается на заводе в Калуге.