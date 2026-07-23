Tenet T7 стал самым продаваемым автомобилем в Москве

Кроссовер Tenet T7, выпускаемый на автозаводе в Калуге, стал самым продаваемым автомобилем в Москве по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом 23 июля сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За шесть месяцев в столице продали 4115 автомобилей Tenet T7. Второе место занял кроссовер Geely Monjaro с результатом 2959 машин. Всего на один автомобиль ему уступил Haval Jolion — 2958 экземпляров.

Компактный кроссовер Belgee X50, выпускаемый в Белоруссии и ранее лидировавший на московском авторынке, опустился на четвертое место. Продажи модели составили 1823 автомобиля. Пятерку лидеров замкнул Toyota Highlander, который поставляется в Россию по альтернативным схемам, — 1754 машины.

В рейтинге автомобильных марок первое место занял Haval с результатом 8486 проданных машин. В пятерку также вошли Geely, Tenet, Belgee и Lada. Продажи каждой из остальных марок не превысили 4 тыс. автомобилей.

Всего в первой половине года в Москве реализовали 79,9 тыс. новых легковых машин. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что Tenet T7 стал самым популярным автомобилем в сегменте SUV в России по итогам первого полугодия 2026 года.