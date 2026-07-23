В США одобрили законопроект о запрете китайских автомобилей

Комитет Сената США по торговле одобрил законопроект, ужесточающий ограничения на продажу китайских автомобилей. Инициативу подготовили сенаторы Берни Морено и Элисса Слоткин. Теперь документ должен рассмотреть Сенат в полном составе, передает Reuters.

Законопроект фактически закрепляет запрет на продажу легковых автомобилей китайских производителей в США. Ограничения также могут распространить на компании, более 15% акций которых принадлежат китайским инвесторам.

Документ предусматривает ужесточение требований к программному обеспечению для управления батареями, а также к технологиям Bluetooth, Wi-Fi, сотовой связи и спутниковой навигации.

Авторы инициативы объясняют ограничения соображениями национальной безопасности. Американские законодатели опасаются, что автомобили с китайскими технологиями могут собирать конфиденциальные данные владельцев.

Под действие законопроекта может попасть Mercedes-Benz, около 20% акций которого принадлежат китайским инвесторам. Компания добивается внесения изменений в документ. При этом сенатор Морено заявил, что производитель получит время до 2030 года и при необходимости сможет запросить исключение.

Крупные автопроизводители уже начали пересматривать отношения с китайскими партнерами. General Motors планирует к 2028 году перенести производство Buick Envision из Китая в США. Ford также намерен перевести в страну выпуск производимых в Китае автомобилей Lincoln.

Компания Waymo, принадлежащая Google, решила рассмотреть возможность использования платформ американских производителей вместо сотрудничества с китайской Geely.

Шведская марка Polestar, контрольный пакет которой принадлежит Geely, прекратит продажи новых автомобилей в США начиная с 2027 модельного года. Volvo Cars получила разрешение продолжить работу на американском рынке при соблюдении установленных требований.