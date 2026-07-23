LADA Azimut прошел боковой краш-тест со столбом

Кроссовер LADA Azimut прошел одно из наиболее сложных испытаний по пассивной безопасности — боковой удар о столб. Новая модель показала высокий уровень защиты водителя, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Испытание проводилось по Правилам ООН №135 — одному из наиболее требовательных международных стандартов оценки безопасности при тяжелых боковых столкновениях.

По методике стоящий на платформе автомобиль разгоняется до 32 км/ч и под углом врезается в неподвижный стальной столб. Вектор удара приходится точно в центр головы манекена.

Во время столкновения штатно сработали механизм предварительного натяжения ремня, боковые подушки и шторки безопасности. Последние впервые применили на автомобиле LADA — прежде серийные модели марки ими не оснащались.

Датчики манекена зафиксировали нагрузку на голову на уровне 38,4% от допустимого значения. Нагрузки на таз, позвоночник, бедра, плечи и брюшную полость также не превысили установленных норм. Все показатели оказались в «зеленой» зоне.

Испытатели не обнаружили утечек топлива. После удара автоматически включилась аварийная сигнализация, разблокировались дверные замки и сработала система ЭРА-ГЛОНАСС.

Штатно отработали зоны программируемой деформации и каркас кузова, в котором увеличили долю высокопрочных сталей. Кроссовер также получил модернизированную силовую схему кузова. Часть этих конструктивных решений уже применяется на LADA Vesta.

Azimut оснастили дополнительными датчиками бокового удара в дверях и центральной стойке, а также датчиками давления между внешними и внутренними дверными панелями. Они передают блоку управления подушками информацию о силе удара и скорости деформации кузова.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что между контактом столба с кузовом и началом раскрытия подушек безопасности проходит несколько тысячных долей секунды.

Серийное производство LADA Azimut планируют начать осенью 2026 года. Ранее кроссовер успешно завершил серию краш-тестов в рамках государственной сертификации, а также прошел испытания на вибростенде, климатические и антикоррозионные тесты.