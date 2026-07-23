Новый электрический Toyota Land Cruiser засветился на фото

Компания Toyota готовит новую модель семейства Land Cruiser. Автомобиль получит более спортивную внешность, электрическую силовую установку и, возможно, несущий кузов.

О предполагаемом облике новинки можно судить по фотографии, опубликованной в Сети директором по маркетингу Toyota в Европе Андреа Карлуччи.

Судя по снимку, модель будет представлять собой среднеразмерный кроссовер с приземистым кузовом, обтекаемыми формами и покатой крышей. Принадлежность к семейству Land Cruiser предполагает наличие серьезных внедорожных возможностей.

На возможные дизайнерские решения указывает концепт-кар Land Cruiser Se, представленный в октябре 2023 года на выставке Japan Mobility Show в Токио.

Концепт получил электрическую силовую установку, характеристики которой Toyota не раскрывала. По информации инсайдеров, ее мощность может составить около 500 л.с. Полный привод обеспечат два электромотора.

Еще одной особенностью Land Cruiser Se стал несущий кузов. Такая конструкция позволяет снизить массу, повысить плавность хода и сделать поведение автомобиля на асфальте более собранным. Салон концепта рассчитан на семь человек и имеет посадочную формулу 2+3+2.

Ожидается, что серийную модель построят на глобальной модульной платформе TNGA. Производство могут организовать на заводе Toyota в американском штате Кентукки. Сроки выхода новинки на рынок пока не называются.