Новую Hyundai Creta впервые сняли без маскировки

Компания Hyundai Motor готовится представить новое поколение компактного кроссовера Creta. Первые фотографии предсерийного прототипа без маскировочной пленки опубликовал испанский ресурс CocheSpias.

Судя по снимкам, кроссовер получил более строгий и современный внешний вид. Дневные ходовые огни и указатели поворота объединили в единую горизонтальную линию. Блоки ближнего и дальнего света расположили по углам, а передний бампер разделили на верхнюю и нижнюю части.

Боковины автомобиля выполнены в минималистичном стиле, без выраженных выштамповок.

По предварительным данным, новую Creta построят на платформе K3, которую также использует Kia Seltos. Предполагается, что модели получат схожие силовые агрегаты.

Премьера кроссовера должна состояться в ближайшее время.

Текущее поколение Hyundai Creta выпускается с 2019 года. Производство модели организовано в Индии, Бразилии и Бангладеш.