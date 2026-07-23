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Новую Hyundai Creta впервые сняли без маскировки

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Компания Hyundai Motor готовится представить новое поколение компактного кроссовера Creta. Первые фотографии предсерийного прототипа без маскировочной пленки опубликовал испанский ресурс CocheSpias.

Судя по снимкам, кроссовер получил более строгий и современный внешний вид. Дневные ходовые огни и указатели поворота объединили в единую горизонтальную линию. Блоки ближнего и дальнего света расположили по углам, а передний бампер разделили на верхнюю и нижнюю части.

Боковины автомобиля выполнены в минималистичном стиле, без выраженных выштамповок.

По предварительным данным, новую Creta построят на платформе K3, которую также использует Kia Seltos. Предполагается, что модели получат схожие силовые агрегаты.

Премьера кроссовера должна состояться в ближайшее время.

Текущее поколение Hyundai Creta выпускается с 2019 года. Производство модели организовано в Индии, Бразилии и Бангладеш.

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