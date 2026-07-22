BYD запускает масштабный набор персонала на фоне роста спроса

BYD объявила о масштабном наборе персонала на своей промышленной площадке в зоне специального сотрудничества Шэньшань (Шэньчжэнь-Шаньтоу), стремясь заполнить более 9000 вакансий на заводе комплектующих Ebu и предприятии по производству автомобилей Xiaomo. Об этом сообщает издание Jiemian News. Открытые позиции охватывают различные уровни — от операторов и технического персонала до контролёров качества и управленческого звена.

Подобное расширение штата происходит на фоне значительного роста международного спроса на продукцию компании. В 2025 году зарубежные продажи легковых автомобилей и пикапов BYD достигли 1,05 млн единиц, что на 145% больше в годовом выражении. За первое полугодие 2026 года объём зарубежных продаж составил около 789 400 автомобилей, увеличившись на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом годовая цель установлена на уровне 1,5 млн единиц.

Подробности набора персонала и уровень оплаты труда

Кампания по найму охватывает несколько подразделений базы Шэньшань:

11-е подразделение BYD (парк Xiaomo): требуется 4800 сотрудников на позиции жестянщиков, обивщиков и складского персонала.

15-е подразделение BYD (парк Xiaomo): требуется 1200 сотрудников на позиции операторов сборки, сварщиков и специалистов по вспениванию.

15-е подразделение BYD (парк Ebu): требуется 2000 сотрудников на позиции операторов, наладчиков оборудования и сварщиков.

Что касается уровня заработной платы:

Рядовые операторы могут рассчитывать на стартовую оплату от 5000 юаней в месяц (около 58 000 рублей по текущему курсу ЦБ).

Технические и узкоспециализированные должности (сварщики, электрики и другие) предполагают заработок до 10 000 юаней в месяц (около 116 100 рублей).

Старшие технические специалисты и конструкторы пресс-форм могут получать от 15 000 до 20 000 юаней в месяц (примерно от 174 100 до 232 200 рублей).

Промышленный парк BYD в Шэньшане представляет собой ключевой «супер-завод» компании, выпускающий популярные модели среднего и премиального сегмента, такие как Fang Cheng Bao Tai 7 (FCB Ti7), а также экспортно ориентированные модели Song Plus и Song Pro. В прошлом году на предприятии было произведено свыше 300 000 автомобилей. После выхода на полную мощность годовой объём производства парка, по прогнозам, достигнет 220 млрд юаней (около 2,55 трлн рублей).

Контекст глобальной экспансии

Активный набор персонала соответствует более широкой глобальной стратегии BYD, предполагающей локализацию производства по всему миру:

В Бразилии местный завод недавно отметил выпуск стотысячного электромобиля на новой энергии, а численность его персонала превысила 5500 человек.

В Венгрии продолжается строительство первого европейского завода BYD по производству легковых автомобилей в городе Сегед.

В Таиланде завод в Районге — первая зарубежная площадка компании по производству легковых автомобилей — уже выпускает пять моделей: BYD Dolphin, Atto 3, Seal 5 DM-i, Sealion 5 DM-i и Sealion 6 DM-i.

По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей, в июне экспорт автомобилей из Китая впервые превысил 1 млн единиц, а за первое полугодие 2026 года объём экспорта составил более 5 млн машин, увеличившись на 65,3% в годовом выражении. Среди ведущих экспортёров — Chery, BYD, SAIC, Geely и Changan.