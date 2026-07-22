BMW отказалась от участия в Парижском автосалоне на фоне сокращения расходов

Компания BMW приняла решение отказаться от участия в Парижском автосалоне этого года на фоне сокращения расходов, инициированного новым генеральным директором Миланом Неделькови́чем после серьёзного предупреждения о прибыли.

Как заявили в компании, отказ от участия в мероприятии, которое пройдёт в октябре, связан с «изменением приоритетов». При этом BMW подчеркнула, что в будущем сохранит «избирательное присутствие» на автомобильных выставках — соответствующее заявление было сделано 22 июля.

Ожидается, что автосалон в Париже в этом году станет своеобразным возвращением таких классических брендов, как Mercedes-Benz и Volvo. Концерн Stellantis представит марки Fiat, Lancia и Opel, а Renault выступит совместно с Dacia и Alpine. Volkswagen, проводящий масштабную реструктуризацию, согласно информации на сайте мероприятия, по-прежнему примет участие в выставке. Стоит отметить, что в изданиях 2022 и 2024 годов западные бренды были представлены в меньшем количестве, что открыло возможность для усиления присутствия китайских конкурентов во главе с BYD.

В июне BMW удивила рынки предупреждением о прибыли, вызванным ослаблением спроса в Китае и последствиями ближневосточного конфликта. Одновременно компания объявила о планах ускорить программу сокращения издержек, не раскрыв подробностей. Акции BMW на Франкфуртской бирже с начала года потеряли более трети стоимости.

Отказ немецкого автопроизводителя от участия в выставке примечателен тем, что ранее компания нередко использовала Парижский автосалон для презентации новых моделей — в частности, именно там в 2018 году состоялась мировая премьера 3-Series седьмого поколения.

BMW уже отказывалась от участия в этом мероприятии в 2022 году в рамках массового ухода производителей, однако спустя два года вернулась, представив две новые модели Mini и концепты Neue Klasse.

Нынешнее решение принято спустя два месяца после вступления в должность Неделькови́ча, сменившего в мае Оливера Ципсе на посту главы компании. Бывший руководитель производственного направления курирует развёртывание обновлённой линейки электромобилей BMW в рамках платформы Neue Klasse, на разработку которой были потрачены миллиарды евро.

Тем временем в Европе усиливается конкурентное давление со стороны китайских производителей: бренды из этой страны в июне заняли рекордную долю в 34% продаж новых плагин-гибридов в регионе. Многие их модели завоевали доверие потребителей, всё ещё сомневающихся в полном переходе на электромобили.

Среди китайских автопроизводителей, которые планируют принять участие в автосалоне, проходящем с 12 по 18 октября, — BYD, Changan Automobile, Xpeng, Geely и партнёр Stellantis компания Leapmotor. К мероприятию также присоединятся Ford и Hyundai.