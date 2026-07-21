Subaru снизила цену и обновила комплектации седана WRX 2026 модельного года

Subaru снизила стоимость и изменила линейку комплектаций седана WRX на 2026 модельный год, благодаря чему в модельном ряду марки появился ещё один автомобиль стоимостью менее 2 741 000 рублей (35 000 долларов по курсу ЦБ РФ). Модель ориентирована преимущественно на молодых профессионалов, ценящих раллийный стиль вождения и полный привод, производится в Японии и подпадает под действие 15-процентных пошлин США.

На фоне снижения продаж компания вернула в линейку базовую комплектацию WRX стоимостью от 2 638 000 рублей (33 690 долларов). Автомобиль оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач и оппозитным двигателем объёмом 2,4 литра мощностью 271 л.с., комплектуется 18-дюймовыми колёсами и полным приводом в качестве стандартного оснащения. Новая базовая цена оказалась на 409 600 рублей (5230 долларов) ниже стартовой стоимости комплектации Premium модели 2025 года, которая ранее являлась начальной точкой линейки.

Комплектация Premium 2026 модельного года получила сниженную цену в 2 755 300 рублей (35 190 долларов) и включает подогрев сидений и зеркал, светодиодную оптику и задний спойлер в цвет кузова. Все указанные цены включают доставку.

После того как Subaru организовала для журналистов тест-драйв в Европе, появился ряд обзоров новой модели.

Майкл Кан из издания The Weekly Driver отмечает, что для поклонников автоспорта интереснее не сама цена, а именно комплектация — седан стоимостью менее 2 585 000 рублей со стандартным полным приводом и механической коробкой передач встречается всё реже. Он напоминает, что Volkswagen отказался от механики для Golf GTI после 2024 года, оставив WRX и более дорогой Toyota GR Corolla в числе немногих новых полноприводных автомобилей с механической трансмиссией, доступных при обычном бюджете. По его расчётам, базовая WRX стоит примерно на 78 000 рублей (1000 долларов) дороже Honda Civic Si, который при этом передаёт 200 л.с. только на передние колёса, тогда как WRX добавляет полный привод и на 71 л.с. больше. Полноприводная Toyota GR Corolla, наиболее близкая по техническим характеристикам, начинается от суммы, эквивалентной примерно 3 126 000 рублей, что примерно на 579 500 рублей (7400 долларов) дороже Subaru. На этом фоне автор считает стоимость около 2 544 000 рублей (32 495 долларов) за полноприводный турбированный седан с механикой одним из самых выгодных предложений в сегменте.

Джефф Глакер из Motor1.com указывает, что, хотя Subaru предстоит вывести на рынок полноценную версию STI, ожидаемую по цене выше 3 916 000 рублей (50 000 долларов), базовая WRX уже сейчас доступна и предлагает значительную ценность и удовольствие от вождения. По его мнению, автомобиль станет хорошей отправной точкой для развития водительских навыков, поскольку не превышает возможностей большинства пользователей, при этом оставляет пространство для дальнейшего апгрейда — через доработки, дополнительное обучение или трек-дни. Автор также отмечает, что WRX остаётся одним из последних автомобилей, доступных с полноценной механической коробкой передач.

Алекс Калогианнис из Top Gear отмечает, что линейка WRX в целом доступна для водителей с разным уровнем опыта. Начинающим энтузиастам, по его словам, подойдёт именно базовая версия благодаря умеренной мощности, симметричному полному приводу и стандартному пакету систем безопасности EyeSight. Более опытным водителям, как отмечает автор, тоже может понравиться простая настройка базовой модели, хотя оппозитный двигатель объёмом 2,4 литра ограничен по оборотам независимо от комплектации. На треке это, по его наблюдениям, регулярно вынуждает водителя выбирать между сохранением оборотов в текущей передаче или переключением на повышенную с потерей тяги на выходе из поворота. При этом автор подчёркивает, что в остальном автомобиль доставляет удовольствие на высокой скорости благодаря высокому уровню сцепления с дорогой и отзывчивости.

Зак Палмер из Road & Track обращает внимание на отсутствие подогрева сидений в базовой комплектации, а также на недорогую тканевую обивку, которую улучшают вставки из замши в более дорогой комплектации Limited. Он отмечает, что во всех комплектациях используется один и тот же 11,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, который автор считает неудобным в использовании, хотя и немного улучшенным по сравнению с прежней раздельной версией экрана. По его впечатлениям от многодневной поездки по Уэльсу, жёсткая подвеска, понравившаяся на треке, на обычных дорогах ощущается менее комфортно из-за многочисленных ливневых стоков, однако автор не готов променять её на менее острую управляемость. Он также отмечает, что звук двигателя без шлема слышен, но не вызывает восторга, а сам автомобиль особенно шумно заводится на холодную.

Эндрю Крок из Car and Driver описывает автомобиль как удобный для трековых заездов в стандартной комплектации: стандартные летние спортивные шины обеспечивают сцепление на уровне около 0,95 g на скид-паде, а настройки подвески достаточно жёсткие, чтобы контролировать крены кузова на трассе Oulton Park. По его словам, шестиступенчатая механическая коробка передач имеет достаточно длинный, но точный ход рычага, а сцепление срабатывает предсказуемо, хотя и мягко. Мощности в 271 л.с., по его оценке, недостаточно для резких ускорений, что даёт водителю больше возможностей экспериментировать с дозированием газа на разных участках трассы.

Мигель Кортина из Motor Trend отмечает, что даже в базовой комплектации передние сиденья WRX обеспечивают достаточную поддержку и комфорт в течение долгих поездок, а тканевая обивка, хоть и не отличается роскошью, остаётся удобной; контрастная красная строчка, по его словам, добавляет автомобилю характера. При этом автор указывает на устаревшую мультимедийную систему с вертикально ориентированным экраном, которая после знакомства с более новым интерфейсом Subaru на других моделях воспринимается менее отзывчивой, и отмечает пожелание к большему числу физических кнопок вместо сенсорных.