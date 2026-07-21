Продажи электромобилей в Европе выросли в июне на 52%, лидируют Tesla Model Y и Model 3

По предварительным данным аналитической компании Dataforce, охватывающим 98% европейского рынка, продажи электромобилей в Европе в июне выросли на 52%. Основной вклад в рост внесли массовые модели, продажи которых увеличились на 59%.

Лидерами месяца среди электромобилей стали Tesla Model Y и Model 3: продажи Model Y выросли на 43%, а Model 3 — на 66%, во многом благодаря появлению более доступных версий этих моделей. Третье место занял Renault 5 E-Tech с ростом продаж на 34%. Заметный рост также показали Skoda Enyaq, занявшая шестое место с увеличением продаж на 43%, и Leapmotor T03 на седьмой позиции, продажи которой подскочили на 382%.

Премиальный сегмент электромобилей рос медленнее — на 31%, однако ряд новых моделей показал сильные результаты. Кроссовер BMW iX3 среднего размера, построенный на платформе Neue Klasse, занял второе место с показателем около 7100 продаж, уступив компактному BMW iX1 порядка 800 единиц. Третье место занял компактный седан Mercedes CLA с результатом около 6000 продаж.

По итогам полугодия продажи электромобилей выросли на 35%, при этом массовый сегмент прибавил 44%, а премиальный — 14%.

Подключаемые гибриды остаются востребованным переходным вариантом: их продажи в июне выросли на 25%, а за период с января по июнь — на 26%. Лидером продаж среди них по-прежнему остаётся BYD, при этом компактный кроссовер Atto 2 обошёл среднеразмерный Seal U. Рост продаж массовых подключаемых гибридов в июне составил 37%, премиальных — 6,5%.

Успех Tesla Model Y и Model 3 способствовал тому, что сегменты среднеразмерных седанов и среднеразмерных/крупных SUV показали рост выше рыночного, составившего в целом 13%. Массовый сегмент среднеразмерных и крупных SUV и кроссоверов вырос в июне на 36%, при этом более четверти этого роста обеспечила именно Model Y, продажи которой увеличились на 43%, до 32 685 единиц. Среди других заметных результатов — четвёртое место Skoda Enyaq с ростом продаж на 43%, до 7430 единиц, и десятое место Xpeng G6, чьи продажи выросли на 169%, до 3086 единиц.

В массовом среднеразмерном сегменте рост на 66% продаж Model 3 — до 16 863 единиц — стал основной причиной общего роста сегмента на 39%; на Model 3 пришлось 6682 из 11 859 дополнительных проданных единиц. Среди других сегментов, опередивших рынок, оказались минивэны, прибавившие 20% благодаря выходу на рынок Renault Twingo E-Tech: ретростилизованный электрический минивэн занял шестое место с результатом 4452 продажи за месяц. Компактные SUV и кроссоверы остаются крупнейшим сегментом европейского рынка с ростом продаж на 17%, а малые SUV и кроссоверы заняли второе место с ростом на 16%.

Среди премиальных сегментов наибольший рост показали среднеразмерные и крупные SUV и кроссоверы, прибавившие 31%. Ключевую роль здесь сыграли новые модели Mercedes-Benz и BMW: Mercedes GLC занял первое место, а BMW iX3 — третье. Сильные результаты также показали Audi Q5 и Q5 Sportback.