АвтоВАЗ начал производство обновленной Lada Niva Legend

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти 20 июля стартовало серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. В конструкцию внедорожника внесли более 350 изменений, передает корреспондент «Известий».

Главным техническим обновлением стал 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 153 Нм. Этот мотор ранее появился на Niva Travel. Производство автомобилей с прежним агрегатом объемом 1,7 литра прекратили несколько дней назад.

Директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Леонид Орлов рассказал, что новый двигатель превосходит предшественника по мощности и тяговым характеристикам. Средний расход топлива при этом сократился почти на один литр.

Обновленная Niva Legend получила водительскую подушку безопасности и регулируемую по углу наклона рулевую колонку. Оцинковку впервые получили панель радиатора, капот, крыша, элементы задней двери и наружная панель задней части кузова. В конструкцию также добавили новые силовые элементы.

Для снижения шума и вибраций пятиступенчатую механическую коробку передач оснастили модернизированными шестернями. Рычаг КПП переместили на 10 см ближе к водителю, а управление режимами трансмиссии объединили в одном рычаге.

В перечень других изменений вошли центральный замок, единый ключ, вентилируемые передние тормозные диски, модернизированная подвеска и улучшенная система охлаждения двигателя.