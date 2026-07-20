ЛДПР предложила отменить утильсбор до 2030 года

ЛДПР подготовила законопроект о временной отмене утилизационного сбора с автомобилей. Если документ примут, сбор перестанут взимать до 1 января 2030 года.

Авторы инициативы рассчитывают, что эта мера повысит доступность автомобилей для граждан и поможет стабилизировать российский авторынок. В пояснительной записке отмечается, что за последнее время стоимость машин существенно увеличилась.

По мнению разработчиков законопроекта, на цены повлияли изменение логистических маршрутов, рост производственных расходов, колебания курса рубля и увеличение обязательных платежей при производстве и ввозе транспортных средств.

Парламентарии считают, что приостановка взимания утилизационного сбора позволит замедлить дальнейший рост стоимости автомобилей. Законопроект предусматривает временную меру, которая будет действовать до начала 2030 года.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что утильсбор превратился в дополнительный способ изъятия денег у населения.