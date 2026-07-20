Завод Haval приостановил выпуск автомобилей до 2 августа

Российский завод Haval в Тульской области временно остановил производство автомобилей из-за корпоративного отпуска. Перерыв продлится с 20 июля по 2 августа, сообщила «Российской газете» пресс-служба китайского бренда.

Во время остановки производства на предприятии установят дополнительное автоматизированное оборудование. В штамповочном цехе специалисты проведут наладку новых штампов, а основную линию сварочного цеха полностью автоматизируют.

Кроме того, на заводе запланировано техническое обслуживание оборудования. Работы должны обеспечить дальнейшее бесперебойное функционирование производственных линий.

Предприятие Haval находится в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Завод начал работу в 2019 году. В 2026 году на нем выпускают кроссоверы Jolion, F7, M6 и Dargo, кросс-купе F7x, а также модели повышенной проходимости H3 и H7.