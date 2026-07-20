Удлиненный Tank 300L вышел на рынок дешевле ожидаемого

Компания Great Wall Motors начала продажи удлиненного внедорожника Tank 300L в Китае. Базовая версия модели оказалась на 10 тыс. юаней дешевле стоимости, объявленной ранее.

Модификацию Hi4-T оценили в 249,8 тыс. юаней, что соответствует примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу. Более мощная версия Hi4-Z стоит 269,8 тыс. юаней, или около 3,1 млн рублей. Ее цена совпала с первоначально заявленной.

Версия Hi4-T получила двухлитровый турбированный двигатель мощностью 252 л.с. и электромотор, развивающий 177 л.с. Совокупная отдача силовой установки достигает 422 л.с.

В более производительной модификации Hi4-Z бензиновый двигатель работает вместе с двумя электромоторами. Общая мощность такой системы составляет 762 л.с., из которых 517 л.с. приходится на электрическую часть.

Tank 300L длиннее стандартного Tank 300 на 126 мм. Колесную базу внедорожника увеличили на 260 мм.