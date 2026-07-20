Российские дилеры начали продавать Nissan Patrol за 14,69 млн рублей

Несколько крупных российских дилерских холдингов выставили на продажу внедорожники Nissan Patrol 2026 года выпуска. Минимальная стоимость автомобиля составляет 14,69 млн рублей, сообщает «Российская газета».

Представленные машины собраны для внутреннего рынка Японии. Большинство автомобилей уже находится у продавцов, однако отдельные компании предлагают доставить внедорожник под заказ.

За 14,69 млн рублей московский автосалон продает черный Nissan Patrol в комплектации Le Platinum City. Автомобиль оснащен адаптивной пневмоподвеской, подогревом и вентиляцией сидений, трехзонным климат-контролем, проекционным дисплеем, панорамной крышей и комплексом электронных ассистентов водителя.

Аналогичный серый внедорожник дилер из Хабаровска оценил в 19,99 млн рублей.

Все предложенные автомобили получили 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 VR35DDTT мощностью 425 л.с. Он работает вместе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Двигатель V6 пришел на смену восьмицилиндровому агрегату, которым оснащали прежние версии модели.

Компания из Новосибирска предлагает привезти Nissan Patrol в похожей комплектации из Грузии на 200 тыс. рублей дешевле. Срок доставки составит около десяти дней. Таможенные платежи и утилизационный сбор уже включены в заявленную стоимость.