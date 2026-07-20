АвтоВАЗ раскрыл, как изменится цена обновленной Niva Legend

Стоимость Lada Niva Legend после масштабного обновления изменится незначительно. Об этом 20 июля сообщил корреспонденту «Известий» вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

По его словам, изменение цены будет сопоставимо с прошлогодней корректировкой стоимости обновленной Niva Travel. Тогда начальная цена внедорожника выросла примерно на 80 тыс. рублей. Точную стоимость модернизированной Niva Legend представитель компании не назвал.

Сейчас классическая Niva Legend предлагается по цене от 1,1 млн до 1,26 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.

Серийное производство обновленного внедорожника стартовало 20 июля. В конструкцию автомобиля внесли более 350 изменений. Модель получила новый двигатель, доработанные кузов и шасси, а также современные электронные системы.