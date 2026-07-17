Волво: жесткая конкуренция в Китае помешала планам на успешный первый квартал года

Более жесткая, чем ожидалось, конкуренция в Китае нарушила планы Volvo по росту, однако руководство автопроизводителя рассчитывает восстановить денежную позицию компании и увеличить продажи за счет новых моделей — среднеразмерного электрического внедорожника EX60 и двух новых электрифицированных моделей, о которых объявят в сентябре. Как заявил 17 июля финансовый директор Volvo Cars Фредрик Хансон в ходе звонка по итогам второго квартала, первое полугодие оказалось для компании очень тяжелым, а ситуация усугубилась из-за непредвиденных изменений на китайском рынке. Продажи в Китае упали на 35% — сильнее, чем прогнозировалось.

По словам Хансона, рост во втором полугодии обеспечит преимущественно Европа, тогда как китайский и американский рынки продолжат оставаться проблемными. Отмена налоговых льгот на электромобили при администрации Трампа снизила ожидания компании относительно продаж крупного внедорожника EX90 — флагманской электрической модели Volvo. Ожидается, что запуск EX60 в производство и рост заказов на обновленные EX90 и компактный электрический кроссовер EX30 в Европе позволят увеличить продажи во втором полугодии на 10%. В этом году компания планирует выпустить около 40 тысяч EX60, а в следующем — как минимум вдвое больше.

Генеральный директор Хокан Самуэльссон выразил уверенность в улучшении результатов во втором полугодии, отметив снижение издержек компании и рост темпов электрификации в Европе, а также признаки восстановления американского рынка электромобилей после отмены льгот. Ранее в интервью Bloomberg Самуэльссон говорил, что Volvo отказалась от амбиций по росту объемов продаж за весь год, охарактеризовав нынешнюю рыночную конъюнктуру как довольно мрачную из-за политической неопределенности, невысокого потребительского доверия и резкого падения китайского рынка, произошедшего быстрее, чем ожидала компания. Главным риском для второго полугодия он назвал дальнейшее ухудшение ситуации на рынке, в том числе в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Во втором квартале Volvo вышла на положительный результат — операционная прибыль составила 800 миллионов шведских крон (около 6,16 миллиарда рублей по текущему курсу ЦБ, что соответствует 82,8 миллиона долларов, или порядка 6,49 миллиарда рублей) при выручке в 6,9 миллиарда евро (около 616,4 миллиарда рублей), тогда как за аналогичный период 2025 года компания зафиксировала операционный убыток в 890 миллионов евро (около 79,5 миллиарда рублей). Рентабельность по EBIT во втором квартале составила 1,1% против убытка в 10,6% годом ранее, тогда как в первом квартале этот показатель равнялся 1,6%. При этом прибыль во втором квартале снизилась по сравнению с первым, когда операционная прибыль достигала 1,6 миллиарда крон (около 12,32 миллиарда рублей).

В прошлом году компания запустила план по сокращению издержек на 18 миллиардов крон (около 138,65 миллиарда рублей) и, как сообщается в пресс-релизе от 17 июля, уже добилась косвенной экономии в 5 миллиардов крон (около 38,51 миллиарда рублей) на полгода раньше запланированного срока. Аналитики ожидают, что именно нынешний квартал станет для Volvo Cars низшей точкой по прибыли, предупреждая о давлении на маржу из-за роста скидок, повышенных затрат на логистику и сырье, а также неблагоприятной структуры продаж. Акции компании, контролируемой Zhejiang Geely Holding Group, на Стокгольмской бирже падали внутри дня на 11% — это самое сильное снижение с февраля, доведшее падение стоимости акций с начала года до более чем трети.

17 сентября Volvo представит стратегическое обновление, включающее новый продуктовый план и подход к регионализации — в частности, будут анонсированы две новые модели, которые должны укрепить электрифицированную линейку компании. Одной из них может стать европейский дебют плагин-гибрида XC70 увеличенного запаса хода, способного проезжать на электротяге до 200 км. По словам Самуэльссона, среди новых моделей, скорее всего, не будет универсала или седана на платформе SPA3, разработка которых, как сообщается, уже ведется, хотя саму идею такого автомобиля он назвал интересной. Директор по коммерции Эрик Северинсон отметил, что платформа SPA3 позволяет создавать автомобили как с низкой, так и с высокой посадкой.

В интервью изданию Automotive News Europe Северинсон рассказал, что Volvo сталкивается с усилением конкуренции в Европе на фоне последствий ценовой войны в Китае, которая ударила по продажам и прибыли таких конкурентов, как BMW и Mercedes. По его словам, компании, ранее получавшие значительную прибыль на китайском рынке, теперь пытаются компенсировать ее потерю за счет Европы, что дополнительно усиливает ценовое давление. Ответом Volvo на эти вызовы станет предложение конкурентоспособных продуктов, в первую очередь электрифицированных моделей — как полностью электрических, так и плагин-гибридных. Северинсон отметил, что электрификация остается ключевым драйвером роста в Европе, а благодаря EX60 у компании появилась полноценная линейка моделей — от компактных до крупных. Он также добавил, что более низкая себестоимость платформы SPA3 позволила Volvo продавать электромобили по той же цене, что и плагин-гибриды, но с более высокой рентабельностью.

Помимо запуска новых моделей, Volvo стремится повысить загрузку производственных мощностей — компания открывает новый завод в словацком Кошице, где будут выпускаться модели на платформе SPA3, а тестовое производство должно стартовать уже этим летом. Среди моделей, запланированных для этой площадки, — Polestar 7 от сестринского бренда Geely. На этой неделе компания также сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с федеральным правительством Бельгии и властями Фландрии, который может обеспечить до 119 миллионов евро (около 10,63 миллиарда рублей, что эквивалентно 136 миллионам долларов, или порядка 10,65 миллиарда рублей) поддержки для инвестиций в завод компании в Генте.

Volvo также открыта к тому, чтобы делить производственные мощности в Генте с другими брендами — наиболее вероятным партнером здесь называют другие марки группы Geely, в частности Polestar, который переориентируется на европейский рынок после вынужденного ухода из США из-за опасений по поводу китайских технологий. По словам Самуэльссона, при наличии избыточных мощностей компания рассмотрит и другие варианты сотрудничества, наиболее реалистичным из которых остаются другие бренды Geely. Он также отметил, что Volvo намерена усилить кооперацию с Geely по мере адаптации к быстро меняющемуся китайскому рынку — в частности, компании планируют более тесно работать над будущими автомобильными платформами, аппаратными компонентами и моделями, ориентированными именно на китайский рынок, поскольку разработка конкурентоспособных продуктов для Китая силами одного лишь гётеборгского подразделения была бы практически невозможна.