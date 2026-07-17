Рабочий совет Volkswagen проведет собрания с гендиректором компании из-за угрозы сокращений

Рабочий совет Volkswagen Group организует в августе собрания сотрудников с участием генерального директора компании Оливера Блюме, на которых работники смогут задать вопросы о планах реструктуризации, угрожающих, по их оценкам, до 140 тысяч рабочих мест. Как говорится в сообщении рабочего совета для сотрудников, с которым ознакомилось агентство Reuters, Блюме встретится с персоналом на штаб-квартире компании в Вольфсбурге 25 августа, а также на заводах в Эмдене и Цвиккау 26 августа.

Заводы в Эмдене и Цвиккау входят в число четырех предприятий, которым грозит закрытие в рамках запланированной Блюме реструктуризации Volkswagen Group, если не будет найдено альтернативное решение. Помимо них, под угрозой находятся завод Audi в Неккарзульме и предприятие подразделения коммерческих автомобилей VW в Ганновере.

По словам Блюме, компании необходимо сократить еще 50 тысяч рабочих мест в дополнение к уже согласованным с профсоюзами 50 тысячам увольнений, чтобы обеспечить конкурентоспособность по издержкам. Как отметил рабочий совет, возможное закрытие заводов после 2030 года поставит под угрозу еще 40 тысяч рабочих мест. Представитель Volkswagen заявил, что на данный момент никаких соглашений не заключено, и от комментариев по озвученным цифрам воздержался.