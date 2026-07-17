Глава Volvo не согласился с критикой китайских автопроизводителей от советника Белого дома

Генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон выразил несогласие с критикой в адрес китайских автопроизводителей со стороны старшего торгового советника Белого дома Питера Наварро, заявив, что успехи китайских компаний связаны с эффективной стратегией, а не с недобросовестной конкуренцией. Отвечая на вопрос об утверждениях Наварро, что китайская компания BYD «грабит мировые автомобильные рынки», Самуэльссон отметил, что подобная формулировка «выглядит несколько чрезмерной».

По словам главы Volvo, BYD и мажоритарный владелец Volvo — компания Geely — стали одними из наиболее успешных китайских автопроизводителей и, вероятно, сохранят эти позиции в долгосрочной перспективе даже на фоне консолидации перенасыщенного рынка страны. Свое заявление Самуэльссон сделал в интервью 17 июля после публикации квартальных финансовых результатов Volvo, отметив, что автопроизводители сегодня работают в новых конкурентных условиях и должны считаться с теми, кто добился успеха в сегменте электромобилей.

Комментируя достижения китайских компаний, Самуэльссон подчеркнул их глубокую вертикальную интеграцию в производстве аккумуляторов, программного обеспечения и других элементов автомобильной цепочки создания стоимости, добавив, что их следует причислить к новым лидерам отрасли наравне с такими традиционными игроками, как Audi концерна Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

Заявление главы Volvo стало ответом на статью Наварро, опубликованную 16 июля в издании Politico, в которой он обвинил Европу в нерешительности на фоне стремительного роста рыночной доли китайских автопроизводителей, назвав BYD примером «пиратской бизнес-модели Китая». Китайские производители автомобилей продолжают наращивать присутствие в Европе, несмотря на повышенные пошлины Евросоюза на электромобили из Китая, а BYD в настоящее время выводит на европейский рынок свой премиальный бренд Denza. Ранее Volvo также получила одобрение властей США на продолжение продаж автомобилей с функцией подключения к сети, несмотря на китайское происхождение компании, что сняло одну из ключевых неопределенностей для шведского автопроизводителя из Гётеборга.