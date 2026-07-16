Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто перешёл на работу в компанию BYD

Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сложил депутатские полномочия, чтобы перейти на работу в китайскую автомобильную компанию BYD, которая в настоящее время строит на юге страны свой первый европейский автомобильный завод. Сийярто, на протяжении многих лет занимавший пост главного дипломата Венгрии и известный своей пророссийской позицией, а также поддержкой китайских инвестиций в электромобильную отрасль, будет отвечать в компании за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса. «BYD — одна из самых успешных автомобильных историй последних двух десятилетий и ведущий мировой производитель электромобилей», — написал Сийярто в публикации в Facebook 15 июля.

47-летний Сийярто был лицом провозглашённой Орбаном стратегии «восточного разворота», в рамках которой приоритет нередко отдавался отношениям с Москвой и Пекином в ущерб связям в рамках Европейского союза и военного альянса НАТО. Венгерский министр иностранных дел был известен в Брюсселе как один из главных сторонников обструкционистской политики, регулярно добиваясь смягчения санкций ЕС против России или заявлений, критикующих Китай.