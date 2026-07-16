Пятиместная версия Zeekr 9X выйдет в Китае 28 июля

Пятиместная модификация полноразмерного флагманского кроссовера Zeekr 9X от компании Geely поступит в продажу на китайском рынке 28 июля — оформить покупку онлайн можно будет с 10:00 по местному времени. Автомобиль представляет собой гибридный кроссовер длиной 5,2 метра с батареей ёмкостью 70 кВт·ч.

Предварительные заказы на пятиместный Zeekr 9X открылись 8 июля. По данным представителей бренда, внесение депозита в размере 5 тысяч юаней (около 57 500 рублей) до старта официальных продаж даёт покупателям право на получение ограниченных по времени предпродажных бонусов на сумму до 90 тысяч юаней (примерно 1 035 000 рублей). В число бонусов входят прямая скидка в размере 10 тысяч юаней (около 115 000 рублей), бесплатная акустическая система Naim стоимостью 60 тысяч юаней (примерно 690 000 рублей), бесплатный потолочный экран стоимостью 15 тысяч юаней (около 172 500 рублей), а также бесплатные выдвижные силовые подножки стоимостью 10 тысяч юаней.

Для сравнения, шестиместная версия Zeekr 9X в Китае стоит от 465 900 до 599 900 юаней (примерно от 5 358 000 до 6 899 000 рублей), включая топовую комплектацию Obsidian Black с максимальной мощностью силовой установки 1030 кВт (1381 л.с.). Высока вероятность, что цена пятиместной версии окажется идентичной шестиместной.

Пятиместный Zeekr 9X ориентирован на комфорт пассажиров задних боковых сидений: им доступны 1,4 метра пространства для ног, электрические подставки для ног и режим невесомости, а также функции подогрева, массажа и вентиляции. Центральное сиденье может трансформироваться в подлокотник с блоком физических органов управления, подстаканниками и двумя беспроводными зарядками для телефонов. Под средним сиденьем предусмотрен отдельный отсек для хранения вещей, а салон дополнительно оснащён встроенным холодильником. В отделке салона использована цельнозернистая кожа Nappa и 14 элементов из натурального скандинавского дерева.

Габариты Zeekr 9X составляют 5239/2029/1819 мм, колёсная база достигает 3169 мм. В базовой комплектации кроссовер оснащается подключаемой гибридной силовой установкой, включающей двухлитровый двигатель внутреннего сгорания и пару электромоторов, суммарной мощностью 660 кВт (885 л.с.). Предлагаются два варианта батареи — на 55 кВт·ч с запасом хода на электротяге 300 км (по циклу CLTC) и на 70 кВт·ч с запасом хода 380 км. Также доступна трёхмоторная версия с суммарной пиковой мощностью 1030 кВт (1381 л.с.) и запасом хода до 355 км на одной зарядке.

По данным China EV DataTracker, компания Zeekr поставила 45 731 экземпляр кроссовера 9X, а суммарный объём поставок этой модели превысил 65 тысяч единиц — на протяжении семи месяцев подряд она занимает лидирующие позиции в сегменте премиальных внедорожников. Zeekr 9X является глобальной моделью, которая в течение текущего года выйдет на рынки ряда зарубежных стран.