Излишняя уверенность водителей может препятствовать снижению смертности на дорогах

Масштабное международное исследование выявило существенное расхождение между тем, насколько безопасными считают себя участники дорожного движения, и оценками специалистов в области безопасности транспортных систем. Как отмечают авторы работы, подобный разрыв в восприятии способен подрывать усилия по снижению дорожной смертности, от которой ежегодно в мире погибает порядка 1,2 млн человек.

Согласно результатам исследования, в десяти крупнейших автопроизводящих странах 90% участников дорожного движения считают свои повседневные поездки безопасными, тогда как среди специалистов транспортной отрасли такую уверенность разделяют лишь 45%. Исследование под названием «Safety in Motion: Driving Trust in Modern Mobility» было проведено подразделением Economist Enterprise в Лондоне при поддержке производителя тормозных систем Brembo. В опросе приняли участие более 6100 человек, включая свыше 1000 отраслевых специалистов, из Бразилии, Китая, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Наибольший разрыв в восприятии зафиксирован в странах с растущими автомобильными рынками — Бразилии, Китае и Индии. В этих государствах 94% участников дорожного движения сообщили, что чувствуют себя в безопасности, несмотря на то что средний уровень дорожной смертности там составляет 16,2 случая на 100 тысяч человек — примерно вдвое выше среднего показателя по всем странам-участницам исследования, составляющего 8,1. При этом лишь 18% транспортных специалистов в этих странах выразили высокую уверенность в текущем уровне безопасности. Авторы доклада связывают это с тем, что быстрое развитие инфраструктуры, автомобильных технологий и городских мобильных сервисов могло опережать реальный прогресс в области безопасности.

Специальный посланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт в ходе брифинга 8 июля заявил, что излишняя уверенность водителей представляет серьёзную проблему на фоне того, что ежегодно на дорогах мира погибает около 1,2 млн человек. По его словам, чрезмерная самоуверенность сама по себе может становиться фактором риска, если она побуждает водителей идти на неоправданный риск или снижает их внимательность за рулём. Тодт, ранее занимавший руководящие должности в командах Peugeot и Ferrari, а также возглавлявший Международную автомобильную федерацию (FIA), подчеркнул, что многие водители не до конца понимают возможности систем автоматизированного вождения, и предостерёг от предположения, что технологии способны полностью заменить внимание человека за рулём.

Авторы исследования отмечают, что по мере роста связанности и автоматизации автомобилей меняется и характер угроз безопасности. Механические неисправности больше не рассматриваются как основная причина аварий — лишь 3% отраслевых специалистов указали на дефекты транспортных средств в числе ведущих факторов происшествий. Вместо этого 30% респондентов назвали основной причиной неправильное использование или непонимание систем помощи водителю, а 24% — функции, отвлекающие внимание водителя от дороги.

Почти две трети опрошенных представителей отрасли считают, что реклама зачастую преувеличивает возможности систем помощи водителю (ADAS), а часть респондентов полагает, что подобные рекламные сообщения могут создавать у водителей ложное впечатление о том, что за рулём требуется меньше внимания.

Согласно данным исследования, сохраняется значительный запрос на ужесточение мер безопасности: 88% респондентов заявили, что поддержали бы более строгие меры, включая снижение скоростных ограничений и усиление контроля, а также выразили готовность платить больше за более безопасные транспортные системы.

Авторы доклада подчёркивают, что для представителей органов власти и отраслевых лидеров ключевой вывод исследования заключается в том, что доверие крайне важно для развития мобильности, однако оно должно опираться на измеримые показатели безопасности, а не только на субъективное восприятие. По мере распространения передовых автомобильных технологий сокращение разрыва между уверенностью и реальным положением дел может оказаться не менее важной задачей, чем развитие самих технологий.

Отдельно отмечается, что три европейские страны, включённые в исследование, — Франция, Германия и Италия — демонстрируют самые низкие показатели дорожной смертности, однако и там сохраняется существенный, в 39 процентных пунктов, разрыв между уверенностью отраслевых специалистов и рядовых участников движения. Высокий уровень доверия населения при этом сочетается со скептическим отношением к технологиям, которые воспринимаются как недостаточно прозрачные или переоценённые в рекламных материалах.