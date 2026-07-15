Chery выводит на глобальный рынок автомобили с LiDAR для «беспилотных» технологий

Компания Chery ускоряет продвижение технологий «автономного вождения» на международных рынках. После непродолжительного периода, когда подобные системы предлагались исключительно на китайском рынке, автопроизводитель начинает устанавливать модули LiDAR на экспортные модели. Недавно на тестах в Китае были замечены Tiggo 8 Pro Max и Lepas L6, каждый из которых оснащён блоком LiDAR на крыше.

Ранее о глобальном продвижении технологии LiDAR свидетельствовали шпионские фотографии экспортной модели Jaecoo J5, которая, по предположениям, может получить систему помощи водителю «Falcon 700» от Chery. Ранее доступная только в Китае опция теперь распространяется и на другие экспортные модели компании.

По заявлению Chery, система «Falcon 700» создана на основе наработок компании в сфере роботакси. Она включает комплекс из 27 датчиков: 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, 3 радара миллиметрового диапазона и твердотельный LiDAR-модуль на крыше. Система обеспечивает функции сквозной навигации в автопилоте (NOA), а также автоматическую парковку.

Что нового у Tiggo 8 Pro Max

Среднеразмерный кроссовер также известен как Tiggo 8 Pro или просто Tiggo 8, а в Китае продаётся под названием Tiggo 8 Plus. На шпионских снимках автомобиль представлен в глобальной гибридной версии с подзарядкой от сети (PHEV), о чём свидетельствуют экспортные фары и лючки для двух видов топлива с обеих сторон задней части кузова. Внешний вид модели практически не изменился и почти полностью повторяет актуальные версии. Главное отличие — твердотельный LiDAR-модуль на крыше над лобовым стеклом, аналогичный тому, что устанавливается на китайские модели Chery с системой «Falcon 700».

Что нового у Lepas L6

Lepas — один из новых суббрендов Chery, ориентированных исключительно на экспорт; название сочетает в себе слова «прыжок» и «страсть». Модель L6 тесно связана с Jaecoo J7, а её китайский аналог Fulwin T7 готовится к скорому запуску на внутреннем рынке. На шпионских фотографиях среднеразмерный кроссовер показан в плотной камуфляжной обёртке, что намекает на обновление дизайна модельного ряда L6. При этом отчётливо виден модуль LiDAR на крыше автомобиля. Ожидается, что Lepas L6 также получит систему помощи водителю Falcon 700, хотя пока неясно, будет ли эта опция предложена и для других моделей бренда.

Подробнее о Chery и системе Falcon 700

Свои системы помощи водителю в Китае Chery продвигает под брендом Falcon, где «Falcon 700» является топовой версией. При этом китайские модели Tiggo 8 Plus не могут комплектоваться LiDAR и ограничены системой «Falcon 500».

По данным China EV DataTracker, в июне 2026 года Chery реализовала на внутреннем рынке 37 686 автомобилей. Автопроизводитель сталкивается с устойчивым снижением продаж в годовом выражении и пытается компенсировать это за счёт выпуска новых моделей на новых источниках энергии (NEV) для китайских потребителей.

Появление новых кроссоверов с LiDAR также отражает стремление Chery укрепить своё присутствие на зарубежных рынках. Пока остаётся открытым вопрос, сможет ли усовершенствование технологий «автономного вождения» привлечь к автомобилям компании больше иностранных покупателей.