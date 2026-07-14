Alfa Romeo представит преемника Tonale до конца 2027 года

Марка Alfa Romeo, входящая в Stellantis, выпустит первую из запланированных новых моделей до конца следующего года. Об этом 14 июля на встрecieh с представителями отрасли в министерстве промышленности Италии заявил глава европейского подразделения компании Эмануэле Каппеллано.

Речь идёт о преемнике компактного кроссовера Tonale, который будет построен на платформе STLA Medium и собираться на заводе Stellantis в Мельфи на юге Италии. Премьера модели запланирована на четвёртый квартал 2027 года — об этом сообщается в пресс-релизе Alfa Romeo, сопровождавшемся тизерным изображением автомобиля. На снимке видна покатая задняя стойка, что указывает на кузов в стиле фастбэк или купе. Ранее сроки выхода этой модели марка не раскрывала.

В рамках новой стратегии Stellantis под названием Fastlane 2030 Alfa Romeo также планирует к 2030 году выпустить компактный хэтчбек на новой модульной платформе STLA One. Эта модель станет конкурентом BMW 1 Series и Mercedes A-Class — в сегменте, где Alfa Romeo не присутствовала несколько лет после прекращения выпуска моделей 147 и Giulietta. По данным итальянской автомобильной прессы, новинка может получить название Giulietta.

Действующий модельный ряд марки включает компактный кроссовер Junior, для которого готовится обновлённая версия, а также два автомобиля среднего класса — кроссовер Stelvio и седан Giulia. Компания пока рассматривает варианты будущих моделей среднего класса, при этом производство Giulia и Stelvio продолжится до 2027 года.

Продажи Alfa Romeo в Европе с начала года по май снизились на 21% и составили 22 457 автомобилей, по данным аналитической компании Dataforce. Продажи Tonale, который конкурирует с премиальными компактными кроссоверами вроде Audi Q2, BMW X1 и Mini Countryman, упали на 26%, до 5812 единиц.

На встрече Каппеллано также затронул другие темы. По его словам, на заводе Mirafiori в Турине Stellantis разрабатывает новые аккумуляторные батареи, которые должны сделать электрический городской автомобиль Fiat 500 более конкурентоспособным и привлекательным в 2027 году. Новое поколение Fiat 500, производство которого также будет вестись в Mirafiori, ожидается с 2030 года. Кроме того, Stellantis, Ferrari и Iveco при поддержке отраслевого объединения Anfia обратились в Европейскую комиссию с просьбой присвоить им статус энергоёмких компаний, что дало бы им право на ряд мер поддержки.