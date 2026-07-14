Jaguar Land Rover полностью остановила выпуск автомобилей в Китае накануне дебюта Freelander

Компания Jaguar Land Rover завершила четырнадцатилетний этап локализации своего производства в Китае. С июля 2026 года дилерская сеть бренда прекратила закупку всех моделей, собиравшихся внутри страны, что стало символическим финалом присутствия марки в крупнейшем автомобильном рынке мира.

Пик продаж бренда в Китае пришёлся на 2017 год, когда было реализовано 146 400 автомобилей. Однако из-за медленного обновления модельного ряда, неспособности своевременно перейти на электрифицированные платформы и постоянной зависимости от скидок годовой объём продаж к 2025 году сократился примерно до 26 000 машин.

Локальная линейка, долгое время державшаяся на устаревающих моделях вроде Evoque L и Discovery Sport, не выдерживала конкуренции с китайскими производителями — Aito, Nio, Li Auto и Zeekr. Эти марки заняли сегмент стоимостью от 300 000 до 500 000 юаней (примерно от 3,39 млн до 5,65 млн рублей по курсу Банка России), сделав ставку на интеллектуальные салоны, современные интерьеры и электрифицированные силовые установки — направления, в которых устаревшие модели с двигателями внутреннего сгорания заметно уступали.

Ситуацию усугубляла и сама схема продаж: дилерам приходилось закупать значительную долю локально собираемых моделей, чтобы получить право на более маржинальные импортные Range Rover. По мере падения спроса на внутреннем рынке дилеры были вынуждены снижать цены для распродажи запасов, что приводило к системным убыткам. По данным издания Jiemian News, за последнее десятилетие средний убыток дилера с одного проданного локального автомобиля составлял около 30 000 юаней (примерно 339 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ).

Завершающим эпизодом этого этапа стали масштабные распродажи остатков. В одном из дилерских центров на востоке Пекина в начале июля был продан последний собранный в Китае Range Rover Evoque L. По словам продавцов, автомобиль, который при выходе на рынок в 2011 году продавался со значительной наценкой, к окончанию распродажи ушёл по фактической цене менее 180 000 юаней (около 2,03 млн рублей по курсу Банка России).

Теперь компания намерена сосредоточиться на продажах дорогих импортных моделей — Range Rover, Defender и Discovery. Такой шаг потребует существенного сокращения дилерской сети: по оценкам отраслевых экспертов, нынешние менее 90 действующих дилеров могут сократиться до 40–50, что будет соответствовать масштабу нишевого премиального сегмента.

Тем временем завод в Чанчжоу, ранее использовавшийся для сборки автомобилей Jaguar Land Rover, получает новое назначение. В рамках соглашения 2024 года между Chery и Jaguar Land Rover бренд Freelander возрождается как самостоятельная марка электромобилей. Новый проект будет опираться на китайские цепочки поставок и технологии, включая системы автономного вождения Huawei, при этом сохраняя историческое наследие бренда. Дебют первой модели на китайском рынке запланирован на вторую половину 2026 года.