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GWM представил электроклон Volkswagen Beetle

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GWM представил электроклон Volkswagen Beetle

Компания GWM подала документы на обновленную версию электрического хэтчбека Ora Ballet Cat, получившего прозвище «клон Volkswagen Beetle» за внешнее сходство с легендарной немецкой моделью. Новая версия автомобиля готовится к выходу на рынок с увеличенной мощностью и возможным изменением названия.

Ora Ballet Cat вышел на китайский рынок в 2022 году по цене от 193 до 223 тысяч юаней (примерно от 2,18 млн до 2,52 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Автомобиль позиционировался как электрический хэтчбек с внешностью, вдохновленной Volkswagen Beetle — с характерными пропорциями, выраженными арками колес, почти плоским лобовым стеклом и покатой линией крыши.

Модель изначально была ориентирована на женскую аудиторию и предлагала функцию «женского режима вождения» с увеличенной дистанцией до впереди идущих автомобилей, камеру для селфи, а также специальный режим одним нажатием включающий обогрев и кондиционер для снижения дискомфорта в определенные дни цикла. Тем не менее, по данным China EV DataTracker, продажи модели оказались крайне низкими — с июля 2022 по июнь 2026 года было поставлено всего 8523 автомобиля.

GWM представил электроклон Volkswagen Beetle

Несмотря на это, GWM сохраняет Ballet Cat в линейке Ora и готовит к выпуску обновленную версию модели. Согласно информации китайского регулятора, автомобиль может получить новое название — Ora 6, что соответствует актуальной стратегии наименования бренда. Ранее компания уже выпустила хэтчбек Ora 5, который начал продаваться в Италии, а в ближайшее время на рынок должен выйти электрический универсал Ora 7, знаменующий постепенный отказ GWM от «кошачьего» брендинга.

GWM представил электроклон Volkswagen Beetle

Обновленный Ballet Cat сохранил прежний внешний дизайн — с «милыми» фарами, встроенными в крылья, и обилием хромированных элементов кузова. Зарядные порты по-прежнему расположены в передних крыльях. Габариты автомобиля составляют 4401×1853×1681 мм при колесной базе 2750 мм, он оснащается 18-дюймовыми колесами, а снаряженная масса составляет 1750 кг.

Обновленная версия получила электромотор QT36TZ220001 мощностью 150 кВт (201 л.с.) — против 126 кВт (169 л.с.) у текущей модели, то есть прирост мощности составил 40 лошадиных сил. Максимальная скорость выросла со 155 до 180 км/ч. Автомобиль оснащается литий-железо-фосфатной батареей от подразделения GWM — компании Svolt, однако ее емкость пока не раскрывается.

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