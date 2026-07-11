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Что делать, если перевозчик потерял груз: алгоритм поиска и компенсации

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Потеря груза при перевозке — неприятная, но возможная ситуация. По статистике, потери составляют менее 0,5% от всех перевозок, но когда это случается, важно действовать быстро и правильно. В этой статье мы дадим пошаговый алгоритм, который поможет вам вернуть груз или получить полную компенсацию.

Содержание
  1. Шаг 1. Проверка статуса груза
  2. Шаг 2. Заявление на розыск
  3. Шаг 3. Обращение в страховую компанию
  4. Шаг 4. Претензия перевозчику
  5. Шаг 5. Обращение в суд
  6. Часто задаваемые вопросы
  7. Заключение

Шаг 1. Проверка статуса груза

Первым делом проверьте статус по трекинг-номеру. Возможные причины «исчезновения»:

  • Задержка на сортировочной станции (ЖД).
  • Ошибка в трекинге (номер введён неверно).
  • Груз находится на складе временного хранения и ожидает таможенного оформления.
  • Груз передан на склад ответственного хранения, но не отражён в системе.

Свяжитесь с диспетчером перевозчика для уточнения. Если статус не обновляется более 3 суток — переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Заявление на розыск

Подайте письменное заявление на розыск перевозчику (в свободной форме, но с обязательными реквизитами). Укажите:

  • Номер накладной (CMR, ТТН, авианакладная).
  • Точное описание груза (наименование, количество, вес, упаковка).
  • Дату и место отправки.
  • Предполагаемый маршрут и дату ожидаемого прибытия.
  • Контактные данные для связи.

Срок рассмотрения заявления — 15–30 дней (в зависимости от внутренних регламентов перевозчика).

Шаг 3. Обращение в страховую компанию

Если груз был застрахован (рекомендуем всегда страховать грузы дороже 100 000 руб.), подайте заявление в страховую компанию. Приложите:

  • Страховой полис.
  • Документы на груз (инвойс, упаковочный лист).
  • Копию заявления на розыск.
  • Документы, подтверждающие стоимость груза (контракт, платёжки).

Страховая компания обязана рассмотреть заявление в течение 30 дней. При признании случая страховым, выплата производится в течение 10–15 дней.

Шаг 4. Претензия перевозчику

Если розыск не дал результатов или перевозчик не признаёт свою вину, подайте официальную претензию. Срок подачи — не позднее 6 месяцев с даты, когда груз должен был быть доставлен. Претензия должна содержать:

  • Реквизиты сторон (полное наименование, ИНН, адреса).
  • Номер и дата договора перевозки.
  • Описание груза и его стоимость.
  • Сумма требований (полная стоимость + упущенная выгода, если доказана).
  • Срок для ответа (обычно 30 дней).

Шаг 5. Обращение в суд

Если перевозчик отказал в удовлетворении претензии или не ответил в срок, обращайтесь в арбитражный суд. Исковая давность — 1 год. Судебная практика показывает, что суды чаще всего встают на сторону грузовладельца при наличии полного пакета документов.

Часто задаваемые вопросы

Какая компенсация положена?
При страховании — полная стоимость груза. При ответственности перевозчика по ГК РФ — стоимость груза, но не более 2 $/кг (если иное не прописано в договоре).

Как долго идёт розыск?
От нескольких дней до 2 месяцев.

Заключение

Потеря груза — редкий, но решаемый случай. Наша компания гарантирует сохранность груза и имеет страховку на все перевозки. Обращайтесь в раздел страхование грузов.

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