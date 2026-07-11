Потеря груза при перевозке — неприятная, но возможная ситуация. По статистике, потери составляют менее 0,5% от всех перевозок, но когда это случается, важно действовать быстро и правильно. В этой статье мы дадим пошаговый алгоритм, который поможет вам вернуть груз или получить полную компенсацию.

Шаг 1. Проверка статуса груза

Первым делом проверьте статус по трекинг-номеру. Возможные причины «исчезновения»:

Задержка на сортировочной станции (ЖД).

Ошибка в трекинге (номер введён неверно).

Груз находится на складе временного хранения и ожидает таможенного оформления.

Груз передан на склад ответственного хранения, но не отражён в системе.

Свяжитесь с диспетчером перевозчика для уточнения. Если статус не обновляется более 3 суток — переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Заявление на розыск

Подайте письменное заявление на розыск перевозчику (в свободной форме, но с обязательными реквизитами). Укажите:

Номер накладной (CMR, ТТН, авианакладная).

Точное описание груза (наименование, количество, вес, упаковка).

Дату и место отправки.

Предполагаемый маршрут и дату ожидаемого прибытия.

Контактные данные для связи.

Срок рассмотрения заявления — 15–30 дней (в зависимости от внутренних регламентов перевозчика).

Шаг 3. Обращение в страховую компанию

Если груз был застрахован (рекомендуем всегда страховать грузы дороже 100 000 руб.), подайте заявление в страховую компанию. Приложите:

Страховой полис.

Документы на груз (инвойс, упаковочный лист).

Копию заявления на розыск.

Документы, подтверждающие стоимость груза (контракт, платёжки).

Страховая компания обязана рассмотреть заявление в течение 30 дней. При признании случая страховым, выплата производится в течение 10–15 дней.

Шаг 4. Претензия перевозчику

Если розыск не дал результатов или перевозчик не признаёт свою вину, подайте официальную претензию. Срок подачи — не позднее 6 месяцев с даты, когда груз должен был быть доставлен. Претензия должна содержать:

Реквизиты сторон (полное наименование, ИНН, адреса).

Номер и дата договора перевозки.

Описание груза и его стоимость.

Сумма требований (полная стоимость + упущенная выгода, если доказана).

Срок для ответа (обычно 30 дней).

Шаг 5. Обращение в суд

Если перевозчик отказал в удовлетворении претензии или не ответил в срок, обращайтесь в арбитражный суд. Исковая давность — 1 год. Судебная практика показывает, что суды чаще всего встают на сторону грузовладельца при наличии полного пакета документов.

Часто задаваемые вопросы

Какая компенсация положена?

При страховании — полная стоимость груза. При ответственности перевозчика по ГК РФ — стоимость груза, но не более 2 $/кг (если иное не прописано в договоре).

Как долго идёт розыск?

От нескольких дней до 2 месяцев.

Заключение

Потеря груза — редкий, но решаемый случай. Наша компания гарантирует сохранность груза и имеет страховку на все перевозки. Обращайтесь в раздел страхование грузов.