Катар заблокировал совместное предприятие Volkswagen с израильской оборонной компанией

Катарское инвестиционное управление (QIA) наложило вето на планы сотрудничества между Volkswagen Group и израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems, которое должно было сохранить сотни рабочих мест на одном из заводов немецкого автопроизводителя. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, QIA, которому принадлежит более 10% акций Volkswagen и 17% голосующих прав, заблокировало предложение о создании совместного предприятия по производству систем противовоздушной обороны на проблемном заводе в западногерманском городе Оснабрюк. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку информация не является публичной.

Volkswagen проводит масштабную реструктуризацию, затрагивающую прежде всего дорогостоящие производственные площадки в Германии. Предложения включали в себя закрытие заводов и другие варианты использования мощностей, против чего выступили профсоюзные лидеры. Опубликованная 9 июля стратегия реструктуризации Volkswagen под названием «План будущего» не содержала конкретных планов по закрытию отдельных предприятий.

Генеральный директор Rafael Йоав Тургеман в мае встречался с представителями правительства в Берлине и руководством Volkswagen в Вольфсбурге для обсуждения деталей планируемого оборонного сотрудничества. Представители QIA, Rafael и Volkswagen не ответили оперативно на запросы о комментарии. Первым об этой новости сообщила немецкая газета Bild.

В рамках совместного предприятия завод должен был перейти на производство военной техники для системы противоракетной обороны — грузовики предназначались для поддержки мобильной системы ПВО «Железный купол», принадлежащей израильскому государственному концерну. Помимо завода Volkswagen в Оснабрюке, от планируемого сотрудничества через цепочки поставок могли выиграть еще два предприятия: ракеты и ключевые компоненты системы ПВО планировалось производить в Израиле, а затем устанавливать на военные грузовики, выпускаемые на немецком заводе.

Отношения между Катаром и Израилем, которые официально не признают друг друга, ухудшились с началом войны в секторе Газа в октябре 2023 года, спровоцированной нападением ХАМАС на еврейское государство.

Один из источников также отметил, что существуют сомнения в готовности правительства Германии поддержать совместное предприятие закупочным заказом, поскольку в действующей системе ПВО, по сути, отсутствует потребность в дополнительных компонентах. Многоуровневая система противовоздушной обороны Германии уже включает израильский комплекс Arrow 3 и американскую систему Patriot для больших высот, а также немецкие комплексы IRIS-T и Skyranger для меньших высот.

Rafael рассчитывала получить доступ к масштабному финансированию оборонных расходов Германии после того, как правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца отменила ограничения на заимствования для военных нужд и заявила о намерении создать крупнейшую в Европе обычную армию.