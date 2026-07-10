Экспорт автомобилей из Китая впервые превысил 1 миллион штук за месяц

Ежемесячный объем экспорта автомобилей из Китая впервые превысил 1 миллион единиц, при этом более половины поставок пришлось на автомобили на новых источниках энергии (NEV). Согласно последним данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), опубликованным 9 июля, в июне 2026 года Китай экспортировал 1,037 млн автомобилей — на 11,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 75,1% больше в годовом выражении, сообщает китайское издание Economy Observer.

По итогам первого полугодия 2026 года суммарный объем экспорта автомобилей из Китая достиг 5,096 млн единиц, что на 65,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Достигнутые результаты значительно превзошли ожидания отрасли. В начале года CAAM прогнозировала объем экспорта за весь 2026 год на уровне 7,4 млн единиц, что предполагало консервативный рост в 4,3%. В ассоциации отметили, что, несмотря на существенное давление на внутренний рынок, где продажи демонстрируют двузначное снижение, экспортное направление стало стабильной опорой для отрасли.

Рост экспорта наращивался постепенно. После того как Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей, обойдя Германию и Японию, годовые объемы поставок увеличились с 4,91 млн единиц в 2023 году до 7,1 млн единиц в 2025-м. Несмотря на замедление темпов роста в последние годы, в 2026 году наблюдается новый подъем: годовые темпы роста в помесячном выражении увеличились с 45% в январе до 75% в июне.

Заметный структурный сдвиг произошел в июне: экспорт автомобилей на новых источниках энергии достиг 523 тысяч единиц, что в 1,6 раза больше показателя годом ранее. Впервые доля NEV превысила 50% от общего месячного объема экспорта — то есть каждый второй автомобиль, вывозимый из Китая, теперь относится к этой категории. За первое полугодие экспорт NEV составил в общей сложности 2,355 млн единиц, увеличившись в 1,2 раза в годовом выражении и составив 46,2% от общего объема экспорта автомобилей.

Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу связывает этот успех с несколькими факторами. Со стороны предложения — это выстроенная полная цепочка поставок для NEV в Китае в сочетании с ценовыми преимуществами в производстве батарей, электродвигателей и систем электронного управления, что обеспечивает высокую конкурентоспособность себестоимости на мировом уровне. Такие технологии, как зарядка на 800В, интегрированное литье под давлением и собственные разработки в области аккумуляторов, позволяют китайским автомобилям продаваться в Европе с наценкой около 10%.

Со стороны продукта китайские автопроизводители сумели занять нишу, образовавшуюся из-за медленного перехода на электромобили у традиционных мировых гигантов, таких как Volkswagen и Toyota, предложив рынку решения вроде быстрой зарядки и систем интеллектуального управления, отвечающие мировому спросу.

Со стороны спроса основной рост обеспечивают страны АСЕАН, Ближнего Востока и Россия. По данным Международной организации автопроизводителей (OICA), за первые пять месяцев 2026 года спрос на автомобили вырос на 35% во Вьетнаме, на 15% в Таиланде и на 10% в России.

Несмотря на рекордные показатели, эксперты предупреждают о возможных сложностях. Цуй Дуншу отметил, что такие факторы, как углеродные пошлины ЕС и антисубсидиарные расследования, а также высокая база сравнения второй половины 2025 года, могут привести к замедлению текущих высоких темпов роста до более умеренной траектории в оставшуюся часть года.