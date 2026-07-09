VW столкнулся с решающим противостоянием вокруг будущего концерна

В Вольфсбурге предложение Volkswagen Group о дополнительном сокращении десятков тысяч рабочих мест и закрытии заводов проходит серьёзное испытание: в четверг встречаются структуры, контролирующие крупнейшего автопроизводителя Европы, что сопровождается протестами работников на предприятиях по всей стране. Столкнувшись с высокими издержками и избыточными производственными мощностями внутри страны, а также с конкуренцией со стороны китайских производителей и пошлинами на импорт автомобилей в США, концерн испытывает беспрецедентное давление, вынуждающее пересматривать бизнес-модель, обеспечивавшую его рост на протяжении десятилетий.

На заседании наблюдательного совета VW, которое началось во второй половине дня в штаб-квартире компании, генеральному директору Оливеру Блуме предстоит убедить влиятельную профсоюзную фракцию комитета согласиться на более глубокие сокращения по всей группе, включающей бренды Audi и Porsche. Дополнительное давление на него оказывают семьи Порше и Пиех, являющиеся владельцами компании, — за последние годы рыночная стоимость их основных инвестиций сократилась на десятки миллиардов евро.

В Вольфсбурге рабочие вышли на демонстрацию: они свистели в свистки, размахивали красными флагами профсоюза и шли колонной за транспарантом с призывом к единству, сопровождаемым звуком клаксона. По данным профсоюза IG Metall, только в Вольфсбурге в акции протеста приняли участие около 400 человек; представитель профсоюза Торстен Грёгер предупредил о риске серьёзного конфликта компании с работниками.

Глава производственного совета компании Даниэла Кавалло заявила, что сотрудники не несут ответственности за кризис в автомобильной отрасли, отметив нарастающие страх и неуверенность среди персонала заводов и офисов концерна. По её словам, промышленные рабочие места в регионе окажутся под угрозой полного исчезновения, если Volkswagen и представители власти не смогут договориться о совместных действиях.

Представитель Volkswagen заявил, что компания разделяет обеспокоенность работников относительно будущего, однако намерена снижать сложность структуры и сосредотачиваться на технологиях, которые создадут условия для успеха в условиях всё более требовательной рыночной среды. По его словам, концерн ужесточает инвестиционный портфель и упрощает корпоративную структуру, а также будет вынужден сокращать избыточные мощности.

Беспрецедентный план реструктуризации может удвоить число сокращений

Согласно имеющимся данным, в рамках крупнейшей в истории концерна реструктуризации Блуме рассматривает возможность закрытия четырёх заводов в Германии — в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и на площадке Audi в Неккарзульме, — а также сокращение 100 тысяч рабочих мест, что вдвое превышает нынешние показатели. По данным немецкого журнала Spiegel со ссылкой на источники в наблюдательном совете, производство в Цвиккау и Эмдене планируется постепенно свернуть в течение пяти лет, завод коммерческого транспорта в Ганновере — к 2032 году, а предприятие Audi — к 2034 году.

В состав наблюдательного совета VW входят представители семей-владельцев, профсоюзов и правительства земли Нижняя Саксония, что создаёт непростую комбинацию интересов и усложняет процесс принятия решений. В рамках предыдущей реструктуризации, проведённой Блуме в конце 2024 года, профсоюзам удалось добиться от руководства обязательства не закрывать заводы в Германии, что вынудило концерн искать альтернативные способы использования недозагруженных площадок. Среди таких вариантов — продолжающийся поиск партнёра из оборонной отрасли для завода VW в Оснабрюке, а также возможность производства моделей, предназначенных для китайского рынка, на территории Германии.

Согласно данным Mobility Global, которые оказались в распоряжении агентства Reuters, автомобильные заводы концерна VW в Германии в 2026 году будут работать на уровне 81% от стандартной мощности, а к концу десятилетия этот показатель снизится до 73% даже с учётом ожидаемого исключения завода в Оснабрюке из производственной сети. В 2026 году лучшие показатели среди четырёх предприятий, которым грозит закрытие, демонстрирует завод в Цвиккау с загрузкой 88%, однако, согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель может упасть до 42%.

Профсоюз призывает сохранить производство в Германии

Накануне заседания наблюдательного совета немецкий отраслевой профсоюз IG Metall организует протестные акции работников примерно на 20 предприятиях группы VW по всей стране, призывая руководство отказаться от предложенных планов и сохранить производство в Германии. Председатель IG Metall Кристиане Беннер, также занимающая пост заместителя председателя наблюдательного совета VW, заявила, что это является чётким сигналом руководству о недопустимости подобных решений. По её словам, в трудные времена работники намерены держаться сплочённо и требовать от концерна и политиков выработки идей и планов, которые обеспечили бы полную загрузку предприятий и защитили их от недобросовестной конкуренции.