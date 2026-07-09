BYD представил электрокар Denza Z на фестивале в Гудвуде: мощность 1582 л.с., цена от 14,1 млн рублей

Компания BYD представила своё глобальное расширение продуктовой линейки на фестивале скорости в Гудвуде, организовав публичную премьеру высокопроизводительного электрического спорткара Denza Z. По данным издания IThome, модель будет предлагаться в трёх вариантах исполнения — Coupe, Spider и Racing, при этом стартовая версия Coupe поступит в международную предпродажу по цене около 142 900 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 14,58 млн рублей по текущему курсу Банка России, или порядка 184 800 долларов США (около 14,12 млн рублей).

Флагманская трёхмоторная модель построена на специализированной интеллектуальной платформе управления e³ (Yi Sanfang), сочетающей один передний электромотор с двумя независимыми задними приводными блоками. Техническая архитектура автомобиля полностью отказывается от механических рулевых тяг в пользу интегрированной системы steer-by-wire на базе шасси FinDreams, разработанной подразделением Fudi. Такое решение обеспечивает экстремальное распределение боковых сил в поворотах и одновременно поддерживает имитацию механического переключения передач непосредственно в кабине водителя.

Силовая установка и батарея

Совокупная пиковая мощность интегрированной силовой установки составляет 1180 кВт, что соответствует 1582 лошадиным силам, реализуемым тремя независимыми электромоторами. Согласно информации о замеченной на тестах версии Denza Z Track Edition, автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 1,96 секунды и развивает сертифицированную максимальную скорость 350 км/ч. Снаряжённая масса стандартной версии Coupe составляет 2230 кг, тогда как усиленная Track Edition весит 2250 кг.

В основе энергетической системы лежит литий-железо-фосфатная батарея второго поколения плоской компоновки Blade, производимая компанией FinDreams. Хотя данные внутреннего регуляторного каталога указывают на общую ёмкость батареи до 102 кВт·ч, в первоначальных экспортных спецификациях указана базовая полезная ёмкость 76 кВт·ч. Такая конфигурация обеспечивает запас хода по циклу WLTP порядка 600 км, а поддержку обеспечивает высоковольтная электрическая архитектура на 800 В, допускающая сверхбыструю мультимегаваттную зарядку.

Шасси и динамика

В конструкции автомобиля использована специализированная жёсткая композитная структура кузова из углеродного волокна в сочетании со стандартными керамо-карбоновыми тормозными дисками, снижающими термическое затухание при интенсивном торможении на высоких скоростях. Согласно официальным техническим характеристикам, стандартная версия Coupe имеет габариты 4780 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1350 мм в высоту при колёсной базе 2780 мм. Ориентированная на трековое использование версия Racing отличается изменёнными кузовными размерами — за счёт специального аэродинамического обвеса общая длина увеличена до 4870 мм.

Управление подвеской осуществляется магнитореологической системой DiSus-M, динамически изменяющей плотность жидкости в амортизаторах за миллисекунды. В версии Track Edition вместо адаптивных пневмобаллонов, применяемых на Coupe и Spider, используются механические гоночные пружины. Цифровая система управления шасси включает режим over-boost, увеличивающий пиковый крутящий момент системы на 30% на протяжении 20 секунд.

Продажи и стратегия

Глобальный запуск спорткара происходит на фоне восстановления позиций бренда на внутреннем рынке после локализованных обновлений розничной сети. Согласно данным China EV DataTracker, основанным на регистрационной статистике бренда, в мае 2026 года поставки выросли до 15 620 автомобилей, что соответствует ускорению объёмов на 46,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Это операционное восстановление позволило бренду увеличить свою общую долю на внутреннем рынке легковых автомобилей до 1,0%.